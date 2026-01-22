Slušaj vest

Za neke povratnike, život na Zapadu više nije sinonim za red i napredak, već za razočaranje i odluku da se vrate kući.

Sve više povratnika iz dijaspore otvoreno govori o razočaranju u društvene standarde, u institucije, ali i u radne standarde.

Jedan čovek rešio je da progovori nakon devet godina života i rada u inostranstvu.

- Napokon! Još samo par meseci ovog pakla i vraćam se kući u Srbiju. Dugih 9 godina gde sam svedočio materijalnoj, obrazovanoj, kulturnoj, moralnoj i generalno civilizacijskoj propasti Zapada. Papire imam, ali bežim glavom bez obzira - napisao je on na sajtu "Ispovesti".

Kaže da nije fizikalisao, niti se družio samo sa našim ljudima tamo, niti mu nedostaju ćevapi, kafane i narodnjaci.

- Zapad više ni u nauci i tehnologiji nije konkurentan. Eno, Kina ima najviše patenata na polju AI, nanotehnologije, kvantnih kompjutera i medicinskih istraživanja. Javne službe ne rade, svi gledaju da te prevare, od zapadne radne etike što vas na Balkanu lažu da je ne znam ni ja kakva nema apsolutno ništa! - napisao je on i dodao:

- Kao menadžer krv sam propljuvao da ih nateram da rade. A znate ko najviše radi i ko je najodgovorniji? Migranti iz Poljske, sa Balkana, Ukrajine, Rusije, Laosa, Vijetnama i Tajlanda. Ovo ostalo užas!

