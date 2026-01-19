Slušaj vest

Prijava za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama počela je 12. i traje do 28. januara 2026. godine.Fond PIO objavio je detaljan spisak banja u Srbiji u kojima penzioneri mogu da borave o trošku države.

Pravo na besplatan boravak imaju penzioneri čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 56.834 dinara, kao i korisnici penzija po domaćim propisima koji dodatno primaju i penziju iz inostranstva - pod uslovom da zbir njihovih primanja nije viši od navedenog iznosa.

Rehabilitacija je namenjena korisnicima starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem u Srbiji.

U nastavku je kompletan spisak banja, raspoređen po regionalnim filijalama Fonda PIO:

Filijala Vranje

  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja
  • Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja
  • Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja

Filijala Leskovac

  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa
  • Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja
  • Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja

Filijala Prokuplje

  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja
  • Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
  • Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja

Filijala Niš

  • Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa
  • Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja

Filijala Pirot

  • Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
  • Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska Banja, Zaječar
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja

