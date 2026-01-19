Pravo na besplatan boravak imaju penzioneri čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 56.834 dinara
Penzioneri s juga Srbije u ove banje mogu da borave besplatno: Detaljni spisak, uskoro ističe prijava
Prijava za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama počela je 12. i traje do 28. januara 2026. godine.Fond PIO objavio je detaljan spisak banja u Srbiji u kojima penzioneri mogu da borave o trošku države.
Pravo na besplatan boravak imaju penzioneri čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 56.834 dinara, kao i korisnici penzija po domaćim propisima koji dodatno primaju i penziju iz inostranstva - pod uslovom da zbir njihovih primanja nije viši od navedenog iznosa.
Rehabilitacija je namenjena korisnicima starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem u Srbiji.
U nastavku je kompletan spisak banja, raspoređen po regionalnim filijalama Fonda PIO:
Filijala Vranje
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja
- Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja
- Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja
Filijala Leskovac
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa
- Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja
- Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja
Filijala Prokuplje
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja
- Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
- Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja
Filijala Niš
- Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa
- Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja
Filijala Pirot
- Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja
- Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska Banja, Zaječar
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Kuršumlijska Banja
Kurir.rs/ Jug media
