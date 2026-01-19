Slušaj vest

Čini se da smo već sve videli u gradskoj svakodnevici, ali ovaj prizor je nadmašio sva očekivanja - žena sa terase precizno baca kesu smeća pravo u kontejner, ostavljajući prolaznike u potpunoj neverici.

Video, koji se šeruje na društvenim mrežama, pokazuje kako žena stoji na terasi, a potom sa drugog sprata baca kesu sa smećem pravo u kontejner.

Inače, ovaj snimak star je četiri godine i nastao je u Lazarevcu, ali je ovih dana ponovo aktuelan na društvenim mrežama gde se masovno deli.

Video je tada postao hit na društvenim mrežama, a baku su u komentarima uporedili i sa srpskim košarkašem Jokićem.

Korisnici društvenih mreža ni sada nisu mogli da sakriju nevericu.

- Srbija je ipak zemlja košarke - navodi se u opisu video-snimka.

Mnogi su se divili zbog preciznosti, a sa druge strane i čudili zbog načina na koji odlaže smeće.

- Bez koske, odmah u reprezentaciju - navodi se u jednom od komentara.

Bilo je i onih koji su osudili ovo.

- Ovo je nevaspitanje - napisala je jedna korisnica.

