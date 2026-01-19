U planu i rekonstrukcija spomen-obeležja na Kajmakčalanu i Zejtinliku

- Srbija koja pamti svoju prošlost, sigurno korača u svoju budućnost. U 2026. godini započinjemo rekonstrukciju Spomen-kompleksa kod Plave grobnice, na ostrvu Vido. Mesta tišine, bola i ponosa, mesta gde počivaju hiljade srpskih vojnika, junaka Albanske golgote, čija je žrtva ugrađena u temelje naše slobode - saopštila je Milica Đurđević Stamenkovski na zvaničnom Instagram nalogu.

Ona je istakla da su u planu i rekonstrukcije spomen-obeležja na Kajmakčalanu i Zejtinliku.