- Srbija koja pamti svoju prošlost, sigurno korača u svoju budućnost. U 2026. godini započinjemo rekonstrukciju Spomen-kompleksa kod Plave grobnice, na ostrvu Vido. Mesta tišine, bola i ponosa, mesta gde počivaju hiljade srpskih vojnika, junaka Albanske golgote, čija je žrtva ugrađena u temelje naše slobode - saopštila je Milica Đurđević Stamenkovski na zvaničnom Instagram nalogu.

Ona je istakla da su u planu i rekonstrukcije spomen-obeležja na Kajmakčalanu i Zejtinliku.

- Tri sveta mesta, tri tačke našeg istorijskog pamćenja, a jedna poruka: Srbija ne zaboravlja! 2026. godina je godina povratka korenima. Godina u kojoj se podsećamo glasno govorimo ko smo, šta smo i koliko nas je skupo koštala sloboda - zaključila je ministarka.

