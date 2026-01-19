Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je da ove godine počinje rekonstrukcija Spomen-kompleksa kod Plave grobnice, na ostrvu Vido.
SPOMEN KOMPLEKS KOD PLAVE GROBNICE BIĆE REKONSTRUISAN OVE GODINE: Ministarka Stamenkovski saopštila - Njihova žrtva ugrađena u temelje naše slobode
- Srbija koja pamti svoju prošlost, sigurno korača u svoju budućnost. U 2026. godini započinjemo rekonstrukciju Spomen-kompleksa kod Plave grobnice, na ostrvu Vido. Mesta tišine, bola i ponosa, mesta gde počivaju hiljade srpskih vojnika, junaka Albanske golgote, čija je žrtva ugrađena u temelje naše slobode - saopštila je Milica Đurđević Stamenkovski na zvaničnom Instagram nalogu.
Ona je istakla da su u planu i rekonstrukcije spomen-obeležja na Kajmakčalanu i Zejtinliku.
- Tri sveta mesta, tri tačke našeg istorijskog pamćenja, a jedna poruka: Srbija ne zaboravlja! 2026. godina je godina povratka korenima. Godina u kojoj se podsećamo glasno govorimo ko smo, šta smo i koliko nas je skupo koštala sloboda - zaključila je ministarka.
