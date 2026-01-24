Slušaj vest

Niske temperature, zatim otopljenje, pa zahlađenje uz jak vetar utiču na naše zdravlje. Zbog toga su kardiolozi i neurolozi u zdravstvenim ustanovama radili bez pauze, jer su imali više pacijenata sa infarktom i moždanim udarom.

U poslednjih par nedelja zabeležen je veliki broj slučajeva moždanog i srčanog udara, čak 40% više od uobičajenog. Lekari rade danonoćno, a kako ističu, u smenama imaju veliki broj intervencija. A šta su uzroci i zašto je statistika ovakva, objasnio je doktor Miljko Ristić:

Miljko Ristić
Miljko Ristić Foto: Kurir Televizija

- Čovečji kardiovaskularni sistem je veoma osetljiv na promene vremenskih prilika. Da li su u pitanju visoke temperature ili niže temperature, naš kardiovaskularni sistem od jutra do jutra različito reaguje i različitom brzinom se prilagođava tim promenama, pogotovo ukoliko već postoji oštećenje tog sistema - kaže Ristić i dodaje:

- Čovek je biće koje može da podnese ogromne promene što se tiče vremenskih prilika, vetra, snega, toplote i slično. U Rusiji, na primer, ljudi žive na - 60 stepeni, dok u Africi žive na + 60 stepeni. To je razlika od 120 stepeni. Čovek je zaista veoma izdržljivo biće. Zato je važno pratiti vremenske prognoze.

Na temperaturama od minus deset do minus dvadeset stepeni i nižim, rizik po zdravlje srca značajno raste. U takvim uslovima može doći do ozbiljnih poremećaja srčanog ritma, dok produžena izloženost hladnoći povećava opasnost od hipotermije. Sniženje telesne temperature može dovesti do poremećaja rada vitalnih organa, a u najtežim slučajevima i do zatajenja srca.

lopata za čišćenje snega/srce
Čišćenje snega nije samo fizički napor, već potencijalno ozbiljan rizik za srce, posebno kod ljudi sa slabijom kondicijom ili postojećim srčanim problemima Foto: Shutterstock

Hrana kao osnov bolesti

Broj kardiovaskularnih oboljenja se povećava iz godine u godinu, bez obzira na vremenske prilike. Jedan od problema je svakako i hrana, okruženi smo prodavnicama, kafanama, restoranima i bifeima, a pored toga, ljudi se sve manje kreću:

- To su oduvek bili nepovoljni faktori za razvoj kardiovaskularnih problema. Sve češće imamo izazov da probamo hranu koju inače ne jedemo, razne specijalitete koje volimo, a uglavnom su to bogate trpeze koje ne mogu da prođu bez mesa i slatkiša. To predstavlja veliki napor i građani bi trebalo da se prilagode tim uslovima, da jedu češće, ali u manjim količinama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSRBIJA DOBIJA MRNA VAKCINU ZA BORBU PROTIV RAKA! Stručnjaci za Kurir: Terapije su personalizovane, u izradi pomaže i veštačka inteligencija - Ovo je cena
Laboratorija
Društvo"Čudesni lekovi" koje navodno reklamiraju ugledni lekari mogu biti smrtonosni: Dvostruka šteta od lažnih snimaka poznatih doktora
Dr Miljko Ristić, dr Milika Ašanin, prof. dr Danica Grujičić, dr Predrag Kon
DruštvoKAKO LEKOVI UTIČU NA PSIHIČKO ZDRAVLJE?! Stručnjaci iz oblasti medicine komentarisali bizarne tehnologije u medicini
collage.jpg
DruštvoJoš jedan poznati lekar na meti prevaranata! Lažni intervju doktora Ašanina: Ovo je ozbiljna zloupotreba
Milika Ašanin
PlanetaDONALD TRAMP NE PIJE NI KAP VODE, VEĆ SAMO OVAJ NAPITAK! Jelovnik predsednika Amerika šokirao lekare
Donald Tramp

Mladić izgubio život nakon što je sa sunca skočio u hladnu drinu - kardiolog Miljko Ristić objasnio kako je do toga došlo i podelio važne savete Izvor: Kurir televizija