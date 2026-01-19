Slušaj vest

Kako se slikovito izrazio, "lepotica sa zapada će pobediti zver sa istoka".

- AIFS veštačka inteligencija takođe i ECMWF ENS najavljuju postepenu pobedu "lepotice sa Zapada" nad "zveri sa Istoka", u prevodu postepeno otopljenje, odnosno porast temperatura - najavio je meteorolog Ivan Ristić.

Sutra izuzetno hladno, ali vetar će oslabiti

Od sutra, kako dodaje, sibirski anticiklon koji je doneo veoma niske temperature, sa minimuma u većem delu Srbije oko -10 stepeni, počinje postepeno da slabi, a samim tim i jutarnji mrazevi.

Ivan Ristić Foto: Printscreen Pink Tv

Prema njegovim rečima, hladna košava će oslabiti i prestati.

- Krajem nedelje ponovo košava u pojačanju ali ovaj put će biti topla, a ne hladna. Najviša temperatura do kraja nedelje u postepenom porastu tako da će se od petka kretati ponovo između 5 i 10 stepeni. Za vikend jače naoblačenje koje će usloviti kišu a na višim planinama sneg - navodi Ristić.

Sledeća nedelja - enigma

Kako dodaje, sledeća nedelja je prava enigma.

- Biće u svakom slučaju promenljivo, očekuju se sve vrste padavina, temperatura po nekim modelima će postepeno rasti, po nekim preći u zimske. Ostaje još malo da sačekamo za definitivnu vremensku prognozu - kaže.

Vremenska prognoza RHMZ za naredne dane

Kako navode iz RHMZ-a, u utorak (20.01.) ujutro u većem delu zemlje vedro uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva.

U toku dana sunčano, ali hladno. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni.

Najniža temperatura od -13 do -5 stepeni, a najviša od -2 do 6 stepeni. U toku noći ka sredi sa juga umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega.

U drugom delu sedmice postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevnih temperatura. Padavine će biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice. U Pomoravlju i Podunavlju povremena umerena do jaka košava.