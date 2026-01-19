Slušaj vest

Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije tokom velikog praznika Bogojavljenje oglasili su se deleći dve objave uz mnogobrojne fotografije povodom ceremonije plivanja za Časni krst!

- Tokom Bogojavljenja, jednog od najznačajnijih hrišćanskih praznika, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova bili su, kao i svake godine, uz građane, odgovorno i posvećeno, vodeći računa o bezbednosti učesnika tradicionalne manifestacije Plivanje za Časni krst. Pripadnici Žandarmerije bili su angažovani širom Srbije i svojim prisustvom i angažovanjem doprineli su da ovaj događaj protekne mirno, dostojanstveno i u duhu praznika. U obezbeđenju su učestvovali pripadnici Ronilačke jedinice, dok su žandarmi u svečanim uniformama pratili litije i ceremonijalni deo obeležavanja - navodi se u prvoj objavi MUP-a Srbije na Instagramu gde dodaju:

- Žandarmerija nije samo u službi reda, već i u službi tradicije, zajedništva i vrednosti koje spajaju ljude.

Potom je usledila druga objava na kojoj se može videti kako njihovi pripadnici obezbeđuju manifestaciju plivanja za Časni krst.

- Policijski službenici Policijske ispostave za bezbednost na rekama Policijske uprave za grad Beograd Đorđe Lukić, Nikola Davidović i Uroš Vasović bili su i ove godine uz građane tokom obeležavanja Bogojavljenja, obezbeđujući tradicionalnu versku manifestaciju Plivanje za Časni krst na više lokacija u glavnom gradu - od Beograda na vodi i Dorćola, preko Zemuna i Batajnice, do Grocke, Vinče i Ritopeka - navodi se u prvom delu objave MUP-a Srbije.

- Njihovo prisustvo na rekama nije bilo samo pitanje službe, već i odgovornosti prema životima ljudi i poštovanja tradicije koja okuplja zajednicu. Zahvaljujući dobroj organizaciji, posvećenosti i profesionalnom angažovanju svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, manifestacija je protekla mirno i bezbedno.