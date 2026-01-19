Slušaj vest

Uz dnevno izdanje novina Kurir poklanjamo veliku ikonu Svetog Jovana, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju, simbola vere, smirenja i duhovne snage. Ova ikona namenjena je da unese mir, blagoslov i zaštitu u svaki dom.

Sveti Jovan, poznat kao prorok i krstitelj, zauzima posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji. Njegov život i delo predstavljaju poziv na pokajanje, ljubav i istrajnost u veri, zbog čega se njegov lik s poštovanjem čuva u pravoslavnim domovima i svetinjama.

Ne propustite priliku da uz Kurir dobijete veliku ikonu Svetog Jovana – dragocen i duhovno snažan poklon koji se daruje s razlogom i čuva s posebnom pažnjom.