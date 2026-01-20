Slušaj vest

Iznajmljivanje stana u Srbiji često podrazumeva kompromis, ali za jednog podstanara on se pretvorio u niz poplava, neuspešnih popravki i sumnju da ga stanodavac sistematski ignoriše. Kako navodi u objavi na Reditu, problem sa veš-mašinom traje od samog useljenja, a svaki pokušaj rešavanja završavao se novim kvarom i novom štetom.

Prema njegovim rečima, veš-mašina nije radila ispravno još od prvog dana. Kada je o tome obavestio stanodavca, dobio je uveravanja da je u pitanju sitnica odnosno zapušen filter. Iako je filter već bio očišćen, stanodavac je insistirao da lično dođe i proveri. Rezultat je bio kratkotrajan - mašina ni tada nije proradila i tu nije kraj...

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Poplava u kupatilu

Poplava u kupatilu

- Živim u iznajmljenom stanu i od useljenja veš-mašina nije radila ispravno. Zvao sam stanodavca da popravi, on me je ubeđivao da treba samo očistiti filter, na šta sam mu rekao da sam to već uradio, ali je on insistirao, došao je i očistio ga, nakon čega ona ponovo nije radila. On je zatim doveo kolegu sa posla da je pogleda, zamenili su jedan deo i otišli. Nakon ove popravke mašina je poplavila celo kupatilo, tada je ponovo poslao kolegu, koji me je ubeđivao da nema kvara. Sinoć mašina opet nije radila ispravno i poplavila je kupatilo. Napominjem da je mašina stara 19 godina. Da li me stanodavac "gaslightuje" i koje su moje opcije trenutno? Takođe odbija da plati iznos za popravku lifta, koji je podeljen u tri rate, od kojih sam ja platio prvu ratu jer je u pitanju bio iznos od 1.000 dinara, ali s obzirom da se sada već radi o većem iznosu, i to investicionog održavanja mislim da ne treba ja da platim - napisao je podstanar.

Objava je izazvala brojne reakcije i komentare drugih korisnika, koji su ukazali na čestu praksu prebacivanja troškova sa vlasnika na podstanare, ali i na nejasnoće oko zakonskih obaveza u ovakvim situacijama.



Ko je dužan da plati kvarove u iznajmljenom stanu?

Prema važećoj praksi i odredbama Zakona o obligacionim odnosima, stanodavac je u većini slučajeva dužan da o svom trošku otkloni kvarove koji onemogućavaju normalno korišćenje iznajmljenog stana. Ovo se posebno odnosi na uređaje i instalacije koje su bile deo stana u trenutku zaključenja ugovora o zakupu.

Ukoliko je, kao u ovom slučaju, veš-mašina zatečena u stanu prilikom useljenja, vlasnik je obavezan da obezbedi da ona bude tehnički ispravna. Kvar koji postoji od samog početka zakupa ne može se smatrati odgovornošću podstanara, naročito ako se radi o starom uređaju koji usled dotrajalosti pravi dodatnu štetu.

U takvim situacijama, stanodavac ima obavezu da kvar ukloni o svom trošku, da uređaj zameni novim ili ispravnim, ili da snosi posledice ukoliko to ne učini što može uključivati umanjenje zakupnine ili raskid ugovora. Podstanar, sa druge strane, nema obavezu da finansira popravke koje nije izazvao, niti da trpi ponovljene kvarove koji remete osnovne uslove stanovanja.



Slična pravila važe i kada je reč o zajedničkim delovima zgrade. Troškovi popravke lifta koji se smatraju investicionim održavanjem poput većih kvarova, zamene ključnih delova ili rekonstrukcije padaju isključivo na teret vlasnika stana. Podstanari mogu snositi samo tekuće troškove korišćenja, kao što su struja ili redovno održavanje, i to isključivo ako je takva obaveza jasno definisana ugovorom o zakupu.