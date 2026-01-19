Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva juče je proslavila Bogojavljenje, a tim povodom na rekama i jezerima širom zemlje tradicionalno je organizovano plivanje za časni krst, u kom su učestvovali muškarci, žene, pa čak i deca. Časni krst iz ledene vode uglavnom su vadili mladići, dok je u Zemunu do obeležja prva doplivala studentkinja i kaskaderka Maša Petković (21).

Svi hrabri plivači su od sveštenika dobijali blagoslov, a onda su po hladnom vremenu uskakali u ledenu vodu, čija je temperatura za nijansu bila viša od spoljašnje, koja je uglavnom bila u minusu. Plivali su do krsta rutom dugom 33 metra, što simbolizuje 33 godine Hristovog života.

U Beogradu je tradicionalno plivanje održano u Zemunu i na Adi Ciganliji. Po bogojavljenski časni krst u Dunavu plivalo je 520 vitezova, među kojima 40 devojaka i jedan Amerikanac. Reč je o Deniju - Danijelu O'Konoru, šefu Kancelarije za vojnu saradnju u Ambasadi SAD.

Amerikanac plivao za časni krst u Zemunu Foto: Kurir

Zbog niskih temperatura i košave Dunav je bio poprilično nemiran, ali to nije zaustavilo hrabru kaskaderku Mašu da prva dopliva do časnog krsta.

- Bavim se kaskaderstvom, ovo mi je oduvek bila želja da probam da vidim koliko mogu, koje su moje granice. Osećaj je neverovatan, adrenalin koji vas nosi, u ledenoj vodi se mnogo teško diše, stegnu se pluća... Nisam se ništa specijalno pripremala, vodila me volja, želja i smelost, niste ni svesni koliko možete dok ne probate - poručila je Petkovićeva, koja je od sveštenika dobila krst i medalju.

Bogojavljenje 2026: Plivanje za Časni krst u Zemunu Foto: Marko Karović

Rođen na Bogojavljenje

Među hrabrim mladim plivačima bio je i Jovan Anđelković iz Beograda, koji je rođen na Bogojavljenje, i čast mu je da pliva za bogojavljenski krst.

- Srećan sam što sam uspeo da preplivam, osećaj je neverovatan! Bog se javi - kaže Jovan za Kurir, dok devetnaestogodišnji Mihajlo Nikolić dodaje da ga je vera u Boga navela na ovaj poduhvat.

Plivanje u hladnom Dunavu za Časni krst Izvor: Kurir

- Čast mi je što sam danas ovde i što sam plivao za časni krst i Boga - kratko će Nikolić.

Na Adi Ciganliji 54 plivača zaplivalo je za krst nakon što se u nebesa vinulo sedam golubova kao simbol mira. Među hrabrima bili su pripadnici iz redova Vojne akademije, Žandarmerije, Svibora, a prvi je časni krst iz vode podigao žandarm Nikola Trajković, mladić koji je pobedio i pre dve godine.