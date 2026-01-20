Slušaj vest

Pre nedelju dana, emitovana je priču o Srećku, napuštenom psu za koga su humani Kruševljani iz Sinđelićeve 5 i okolnih zgrada napravili kućicu, da lakše prezimi zimu. Umiljati pas pitome naravi osvojio je tada simpatije bračnog para iz okoline Kruševca, koji će mu obezbediti trajni smeštaj.

Javorka Asprovska iz Kaonika, kaže: "Liči na psa kog smo imali, naš pas je nastradao. Videli smo reportažu na televiziji i eto, opredelili smo se jer nas podseća na nešto što smo već imali. Što je do nas pružićemo sve da njemu bude lepo, ako je njemu lepo, lepo je i nama normalno, bar se tako nadam. Daće Bog da bude sve kako treba. Srećko, pošto je baš u vreme Božića, pa neka krene napred da i Srećko bude srećan sa nama i mi sa njim, ja se nadam."

Foto: Printskrin RTS

Nikola Bradarić, inicijator akcije, dodaje: "Šta da vam kažem, mi smo sad svi srećni. Stanari zgrade su srećni, ja sam im već rekao da su se javili pre dva dana ljudi koji hoće da udome, da su onako svi raspoloženi i svima i žao, jer smo već navikli na njega i nekako svaki put kad izađemo ili damo nešto ili ga pomazimo, tako da je on uvek tu s nama. Ali dobro, Bože moj, nek mu bude samo bolje i to je to i hvala vama."