Društvo
Kamioni čekaju na prelazu sa Hrvatskom: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri, evo kakva je situacija za automobile
Auto-moto savez Srbije (AMSS) je večeras saopštio da automobli ne čekaju na graničnim prelazima, a kamioni čekaju na granici na putu ka Hrvatskoj.
Kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju četiri sata, a na prelazu Bezdan dva sata da pređu iz Srbije u Hrvatskoj.
AMSS ukazuje vozačima da zbog niskih temperatura budu oprezni.
Kurir.rs/Beta
