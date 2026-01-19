Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je večeras saopštio da automobli ne čekaju na graničnim prelazima, a kamioni čekaju na granici na putu ka Hrvatskoj.

Kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju četiri sata, a na prelazu Bezdan dva sata da pređu iz Srbije u Hrvatskoj.

AMSS ukazuje vozačima da zbog niskih temperatura budu oprezni.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteSrbijaGužve na graničnim prelazima tokom večeri: Evo koliko se tačno i gde čeka
granični prelaz
DruštvoHitno oglašavanje Puteva Srbije zbog najavljenih ledenih dana: Apeluju na vozače - ove 3 stvari su obavezne!
IMG_20260110_144834.jpg
SrbijaPRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA TOKOM VEČERI: Svi putevi prohodni, snega ima samo u planinskim predelima, a evo šta se dešava na granicama
Gužva na granici
DruštvoPutevi Srbije izdali hitno saopštenje za sve vozače: Upozoravaju na maglu, poledicu i zadržavanja na graničnim prelazima
gužva ,saobraćaj, noć