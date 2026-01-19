OVO JE GODINA U KOJOJ SE SRBIJA VRAĆA SVOJIM KORENIMA! Stamenkovski: U 2026. rekonstrukcija spomen-kosturnice na ostrvu Vido, u planu i Kajmakčalan i Zejtinlik
- Projekat za rekonstrukciju spomen-kompleksa u Grčkoj, na ostrvu Vido, je završen. Mi u 2026. godini, posle mnogo godina i mnogo decenija izvršićemo rekonstrukciju spomen-kompleksa na Vidu. Tamo gde je Plava grobnica, tamo gde je jedinstven primer stradanja i žrtve naših predaka u Prvom svetskom ratu, najstravičnija tragedija koja je mogla da zadesi jedan narod, gde se nalazi spomen-kosturnica, želimo da rekonstruišemo taj objekat i da jubilarnu godišnjicu obeležimo onako kako dolikuje.
U planu su rekonstrukcije spomen-obeležja na Kajmakčalanu u Severnoj Makedoniji, kao i spomen kompleksa na Zejtinliku, takođe u Grčkoj.
Dakle, time ćemo zaokružiti to trojstvo naših spomen-obeležja na području i potezu između Severne Makedonije i Grčke i pokazati jedan odnos ne samo države, već i ove generacije prema našim precima.
Ovo je godina u kojoj se Srbija vraća svojim korenima, gde se Srbija podseća ko je i šta je i gde nastavlja jedan kontinuitet odnosa prema našoj prošlosti i prema našoj istoriji, prema našim spomenicima.
Jer svaki taj spomenik je svedočanstvo zašto nam je država važna i koliko nam je sloboda skupo plaćena. Srbija koja pamti svoju prošlost je Srbija koja krči put ka svojoj budućnosti - istakla je ministarka Stamenkovski.