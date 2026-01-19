Slušaj vest

Luka Pupovac (20) prvi je danas doplivao do Časnog krsta na bazenu na Jugovu u Smederevu, gde se ova manifestacija tradicionalno održava već dve decenije.

Po izlasku iz bazena posle plivanja za časni krst, Luka se nije osećao dobro, pa su mu dežurni lekari Hitne pomoći ukazali pomoć.

Početak trke, tačno u podne, označen je pucnjem i puštanjem golubova, a dužinu bazena svih 20 prijavljenih takmičara, među kojima je po prvi put bila i jedna dama, uprkos izuzetnoj hladnoći u i van vode, preplivalo je za oko četrdesetak sekundi.

Pre takmičenja, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkvene opštine Smederevo služilo je moleban i blagoslovilo plivače.

