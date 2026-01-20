Slušaj vest

Danas se u većem delu zemlje očekuje se vedro vreme uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva, navodi se u progozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U toku biće dana sunčano, ali hladno.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni.
Najniža temperatura biće od -13 do -5 stepeni, a najviša od -2 do 6.

U toku noći ka sredi sa juga će uslediti umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega. U Beogradu će sutra biti sunčano vreme.
Duvaće umeren, povremeno i jak, jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od -7 do -5 stepeni, a najviša oko 3.

Prognoza za naredne dane

Idućih sedam dana očekuje se postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevne temperature. Padavine će biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.

U Pomoravlju i Podunavlju duvaće povremena umerena do jaka košava. Vetar će krajem perioda (26. januara) biti u skretanju na zapadni i severozapadni.

