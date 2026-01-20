Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
stanje na putevima
AMSS upozorava na opasnost od poledice
Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na opasnost od poledice na mestima gde su kolovozi vlažni.
Vidljivost je dobra, saobraćaj je umerenog intenziteta van gradova i odvija se bez zastoja. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.
Kurir.rs/Beta
