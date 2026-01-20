Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na opasnost od poledice na mestima gde su kolovozi vlažni.

Vidljivost je dobra, saobraćaj je umerenog intenziteta van gradova i odvija se bez zastoja. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.

Kurir.rs/Beta

