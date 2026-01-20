Slušaj vest

Među korisnicima društvenih mreža ovih dana hit je postao oglas za polovni automobil koji je mnoge nasmejao do suza.

Ne zbog samog vozila, već zbog opisa koji je njegov vlasnik odlučio da stavi u oglas, a koji su mnogi proglasili jednim od najluđih do sada.

Naime, automobil ima potpuno izgoreo poklopac motora, ali je vlasnik celoj situaciji pristupio sa dozom humora.

U oglasu je kratko napisao da prodaje vozilo koje je "paljeno jednom", što je bilo sasvim dovoljno da se oglas munjevito proširi internetom.

Fotografiju je na Instagramu podelio profil Klasičar, a komentari su ubrzo počeli da se nižu. Jedni su se šalili da je reč o "sigurnoj investiciji", dok su drugi dodali da je automobil "upaljen jednom - i nikada više".

Foto: Instagram Printscreen

Oglas je brzo postao viralan, a mnogi su pohvalili vlasnika jer je u nezavidnoj situaciji uspeo da pronađe prostor za humor i pokaže da se čak i izgoreo poklopac motora može posmatrati sa dozom (samo)ironije.