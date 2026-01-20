Slušaj vest

Prava drama odigrala se u noći između subote i nedelje, četiri sata posle ponoći, ispred KBC "Bežanijska kosa", beogradske bolnice koja nema ni ginekologiju, ni porodilište. Taman kad je prošla gužva, sirena je sve digla na noge u hitnom prijemu "Bežanije".

Iz auta je istrčao muškarac vičući: "Žena se porađa! Žena se porađa!"

Tajana Hajer, specijalista urgentne medicine je žena koja je pomogla majci i bebi, koje su sada dobro:

Foto: Kurir Televizija

- Hitna pomoć je neposredno pre toga dovela jednog teškog pacijenta, a sa njima je i tata istrčao iz kola i vikao da se žena porađa. Mi smo istrčali ispred odmah. U kolima je bila smrznutažena, plakala je i tresla se a između nogu je držala bebu. Beba nije plakala, bila je hladna takođe. Imali smo urgentnu situaciju, a nakon naših intervencija, beba je zaplakla - kaže Hajer i dodaje:

- Nije bilo odmah uslova da iz kola vadimo bebu i majku. Napolju je tada bilo -7, tako da bi to bilo pogubno za njih. U kolima smo presekli pupčanu vrpcu. Jeste skučen prostor ali smo svi bili tu. Kada su beba i majka bile utopljene, doveli smo ih kod nas na hitan prijem i tu smo nastavili da gledamo parametre. Majku i bebu smo nakon toga odvezli u porodilište.

Dodaje i da je osećaj bio divan, te da su zajednim snagama spasili bebu i majku.

Treći vanredni porođaj u KBC Bežanijska kosa

Direktorka Marija Zdravković istakla je da je vrlo ponosna na svoje kolege:

- Mi smo najmanji KBC u Srbiji, nemamo ginekologiju, ne porađamo žene. Ovde trudnice ne dolaze, ali ovo je treći vanredni porođaj, a postojimo 70 godina. Svi su se fantastično snašli. Bili smo uplašeni za bebu jer je -2 stepena bilo u kolima. Beba i majka su sada dobro, u prodilištu su. Nama je drago da smo pokazali da su u našoj zemlji zdravstveni radnici vrlo posvećeni pacijentima.

Kurir.rs