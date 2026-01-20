Slušaj vest

Prošle sedmice nanizali su se, jedan za drugim, crni dani na putevima Srbije. Dogodilo se na desetine saobraćajnih udesa, u kojima je, nažalost, bilo i smrtno stradalih. Vremenske prilike i te kako utiču na uslove u saobraćaju, a pošto smo ušli u talas ledenih dana, opreznost u vožnji je preko potrebna. I tu nije kraj. Narednih dana očekuju se izuzetno niske temperature, ledena kiša, kao i nove snežne padavine od 24. januara. Zato, budite oprezni u vožnji!

Iz "Puteva Srbije" kažu da trenutne vremenske prilike imaju značajan uticaj na bezbednost saobraćaja.

- Otopljavanje snega preko dana i formiranje leda noću može dovesti do klizavih kolovoza, što povećava rizik od proklizavanja i saobraćajnih nezgoda. Vozač mora da drži bezbedno odstojanje od vozila koje se kreće ispred njega, tako da može blagovremeno da uspori ili se zaustavi ako vozilo ispred njega uspori ili se zaustavi - napominju iz ovog preduzeća.

"Oprez na mostovima i senovitim delovima puta"

Apeluju na vozače da usled otežanih uslova odvijanja saobraćaja koriste zimsku opremu, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Crni dani u Srbiji zbog saobraćajnih nesreća Foto: Kurir/D.Š.

- Važno je držati bezbedno odstojanje, a vozači moraju biti posebno oprezni na mostovima, nadvožnjacima i na senovitim delovima puta, gde se led sporije topi - upozoravaju iz "Puteva Srbije" .

Kritični sati: "Ujutru su vozači u žurbi, a po podne najveće gužve"

Većina saobraćajnih nezgoda dogodila se u jutarnjim satima, te iz ovog preduzeća ukazuju na kritične sate za vožnju.

- Kritični periodi za vožnju su obično jutarnji i popodnevni časovi kada je intenzitet saobraćaja najveći. Ujutru su vozači često u žurbi, a kolovoz može biti još klizav od noćnog mraza ili leda. Takođe, kombinacija umora i smanjenog osvetljenja tokom ranih jutarnjih sati dodatno povećava rizik, pa je važno prilagoditi brzinu i poštovati saobraćajne propise.

Na pitanje koje su najveće opasnosti trenutno na putu i koji su saveti vozačima za bezbednu vožnju, rekli su da je trenutno najveća opasnost "klizav kolovoz, poledica, smanjena vidljivost zbog magle i povećan broj vozila u jutarnjim i popodnevnim satima".

- Saveti za vozače su da smanje brzinu, drže bezbednu udaljenost od vozila ispred, izbegavaju nagla kočenja i oštra skretanja, i planiraju putovanje tako da se izbegnu najkritičniji periodi ukoliko je to moguće - navode iz "Puteva Srbije".

Kritični sati za vožnju NAJKRITIČNIJE VREME UJUTRU: Od 4.30 do 9.00 sati

Najviše saobraćajnih nesreća se dogodi u jutarnjim satima Foto: RINA

Zašto baš tada

Tokom noći temperatura pada ispod 0°C

Otopljeni sneg i voda se ponovo lede

So i rizla još nisu delovali ili su isprani

Sunce još nije zagrejalo asfalt

Posebno opasno:

Mostovi i nadvožnjaci (lede se prvi)

Senovite deonice

Sporedne ulice, parking-prostori

Prilazi raskrsnicama i kružnim tokovima

Najopasniji sat: između 6.00 i 8.00, baš u vreme jutarnjeg špica.

NAJKRITIČNIJE VREME UVEČE: Od 16.30/17.00 do 21.00 (nekad i kasnije)

Zašto

Posle dana sa temperaturama iznad nule:

sneg se otopio

voda ostaje na kolovozu

Sa zalaskom sunca temperatura naglo pada

Vlažan asfalt se u roku od 30 do 60 minuta zaledi

Posebno rizično:

Odmah posle zalaska sunca

Deonice koje su bile mokre tokom dana

Putni pravci van gradova (brže se hlade)

Najopasniji period: prvi sat do dva nakon zalaska sunca. DODATNI OPASNI TRENUCI (često zanemareni) Kada je temperatura između 1 i -2°C (tada se poledica najčešće ne vidi)

Posle slabe kiše ili magle na hladnom asfaltu

Kada deluje suvo, ali je asfalt zapravo zaleđen KRATKO PRAVILO ZA VOZAČE

Ako zimi vidite da:

ima otopljenog snega

temperatura je oko nule

jutro ili veče su u pitanju

Računajte da je kolovoz klizav, čak i ako izgleda da nije!

Narednih dana skoro cela Srbija u minusu

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) čekaju nas hladni dani, praćeni jakim vetrom u košavskom području, a u Donjem Podunavlju kratkotrajno sa udarima olujne jačine.

Nova tura snega posle 24. januara Foto: Shutterstock

U utorak (20. januara) ujutro u većem delu zemlje vedro uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva. U toku dana sunčano, ali hladno. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -13 do -5, a najviša od -2 do 6 stepeni. U toku noći ka sredi sa juga umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega.

Nova tura snega od 24. januara

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, nove snežne padavine, koje će obuhvatiti Vojvodinu i centralnu Srbiju, očekuju se od 24. januara.