Slušaj vest

Na obali Mediterana, u ambijentu blagih temperatura, dugih peščanih zaliva i diskretnih orijentalnih detalja, Tunis predstavlja idealnu destinaciju za opušten i sadržajan odmor. U tom mirnom i uređenom okruženju nalazi se Yasmine Hammamet, moderno turističko letovalište poznato po širokim plažama, marini i bogatoj ponudi sadržaja namenjenih potpunom odmoru.

Upravo u ovom delu Tunisa smešten je Le Royal Hammamet 5★ , elegantan hotelski kompleks koji gostima pruža udoban boravak u prostranom ambijentu, uz bogatu ponudu sadržaja i direktan pristup peščanoj plaži.

Hotel Le Royal Hammamet prostire se na ukupnoj površini od 80.000 m² i raspolaže sa 266 smeštajnih jedinica. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Shehrazade, kao i dodatni restorani Breeze, Al Hambra i Capri, dok se ponuda pića i opuštanja upotpunjuje kroz barove Murjana, Al Waha i Al Khayam, kao i kafeteriju.

Foto: Promo

U okviru hotela nalazi se pet bazena, od kojih je jedan zatvoren, kao i igralište, teren za odbojku i organizovane dnevne i večernje animacije.

Foto: Promo

Hotel poseduje sopstvenu peščanu plažu, na kojoj su ležaljke i suncobrani dostupni gostima bez doplate, dok se peškiri za plažu koriste uz depozit. Pored otvorenih bazena, gostima su na raspolaganju i dečiji bazen i zatvoreni bazen.

Sve smeštajne jedinice u hotelu su potpuno opremljene i sadrže sopstveno kupatilo, balkon, internet, klima-uređaj, TV, telefon, mini bar, sef i fen za kosu, pružajući gostima potreban komfor tokom boravka.

Foto: Promo

Le Royal Hammamet 5★ nudi All Inclusive uslugu, koja obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima. Doručak se služi u periodu od 07:00 do 10:00, dok je večera organizovana od 18:30 do 21:30 u glavnom restoranu Shehrazade.

Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju i dva à la carte restorana – Al Hambra (internacionalna kuhinja) i Capri (italijanski restoran), kao i dva bara (Al Waha i Al Khayam) i kafeterija.

Foto: Promo

Hotel nudi raznovrsne sadržaje za aktivan odmor, među kojima su teretana, fitness centar, teniski teren, stoni tenis, odbojka i košarka, kao i organizovane dnevne i večernje animacije.

Za najmlađe goste obezbeđeni su mini club, dečiji bazen, igralište i animacije, prilagođene dečjem uzrastu.

U okviru hotela dostupni su sauna i tursko kupatilo (hamam), namenjeni gostima koji žele dodatno opuštanje tokom boravka.

Le Royal Hammamet 5★ se nalazi u mestu Yasmine Hammamet, na oko 10 km od centra Hammameta, u neposrednoj blizini marine Yasmine Hammamet. Aerodrom u Monastiru udaljen je približno 100 km, dok je aerodrom u Tunisu na oko 75 km udaljenosti.

Foto: Promo

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Foto: Promo

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 06. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu Turističke agencije 1 A Travel, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.