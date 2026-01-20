Slušaj vest

Za one koji traže mirniji život izvan gradske gužve, kuća u banatskom selu Međa mogla bi biti pravo otkriće.

Za 11.000 evra vlasnik Marko prodaje kuću i zemljište od 16 ari.

Kuća na prodaju 11 hiljada evra. Zemlje 16 ari. Opstina Žitište mesto Međa. Cena nije fiksna - naveo je Marko u opisu oglasa na Fejsbuku.

Marko je dodao i da cena nije fiksna.

Korisnici navode da je za one koji maštaju o begu od gradske vreve i o prostranom dvorištu ovo je prilika vredna pažnje.

Ipak, bilo je i onih kojima se ponuda nije dopala, te su osuli palju.

kuca na selu
Kuća se prodaje za 11.000 evra Foto: Facebook

- To nije kuća, to je svinjac - navodi se u jednom od komentara.

Istina, potrebno je ulaganje, pišu korisnici.

- Onaj ko ima novca i želi može srušiti tu kuću i napraviti potpuno novu - glasi jedan komentar.

Ne propustiteNekretnine55 KVADRATA KUĆE NA SPRAT, NA SAMO 2 KM OD JEZERA, MARIJA PRODAJE ZA 7.500 EVRA! U netaknutoj prirodi, u ovom delu Srbije (FOTO)
screenshot-20240625-095436.jpg
SrbijaPRODAJE SE KUĆA U SELU KOD KNJAŽEVCA ZA 3.000 EVRA, ALI SU POTREBNA ULAGANJA: Niko nije živeo tu 10 godina, ali i ovo košta!
Seosko domaćinstvo
Društvo"UZ VREDNE RUKE, RAJ NA ZEMLJI!" VLASNICI PRODAJU KUĆU I IMANJE U SELU KOD ZAJEČARA: Cena za sve 12.000 evra, a ima struju i vodu!
Evri u novčaniku i selo
Nekretnine"OVO JE DŽABE, SVAKA ČAST": Srbin prodaje pravi MALI RAJ na selu, pljušte komentari! Ljudi NUDE I VIŠE od ponuđene cene (FOTO)
collage.jpg

Kuća na selu Izvor: TikTok/sumska.porodica