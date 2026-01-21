Slušaj vest

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u Srbiji se do 25. januara očekuju slabe padavine, a zatim i više snega i kiše na jugu i jugoistoku Srbije.Košava koja duva od kraja prošle sedmice, u Pomoravlju i Podunavlju biće najjača za dane vikenda.

- Danas slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini. U toku dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno uz sunčane intervale, samo će na jugu zemlјe biti pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega, a u brdsko-planinskim oblastima uz provejavanje slabog snega - najavio je RHMZ i dodao:

- Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a u donjem Podunavlјu kratkotrajno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -9 do -2, a najviša od -1 do sedam stepeni Celzijusovih. U toku noći slabe padavine kratkotrajno se očekuju i u zapadnim i centralnim delovima Srbije, a u oblasti padavina savetuje se oprez zbog poledice (zaleđivanja mokrih površina).

Savetuje se oprez zbog poledice Foto: Jakov Milošević, Shutterstock

Otopljenje u drugoj polovini sedmice

Prema najavi meteorologa u drugom delu sedmice postepeno slablјenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevnih temperatura.

- Padavine će u većini regiona biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.

- Više padavina očekuje se od 25. januara na jugu i jugoistoku Srbije. U Pomoravlјu i Podunavlјu košava će biti najjača za dane vikenda, a vetar će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na zapadni i severozapadni.

Nova tura snega posle 25. januara Foto: Shutterstock

RHMZ je juče objavio i hidološko upozorenje.