Na Kosovu i Metohiji, u tišini borbe koju retko ko vidi, Filip i njegova majka stoje sami! Bez oca, bez sigurnog doma, ali sa nadom da dobri ljudi još postoje.

Filip, koji boluje od dijabetesa tip 1, ima samo majku i nadu da će neko čuti njihov vapaj. Majka Svetlana mu je i roditelj i medicinska sestra, a bolnica mu je češći dom od kuće.

- Mama i ja smo sami i treba nam vaša pomoć. Dobio sam šećer i na insulinu sam. Imam samo majku, a nemam oca - kaže sedmogodišnj Filip.

Kako prenosi Instagram stranica "Humanitarni apeli Srbija", Filip živi na Kosmetu samo sa majkom.

- Fića boluje do dijabetesa tip 1 i na insulinu je. Plaćaju kiriju za kuću u kojoj ni ne provedu ceo mesec, jer Filip zbog dijabetesa često boravi u bolnici! Žive od dečijeg dodatka i šta majka zaradi leti, šta ubere u šumi. Pomoću dečijeg dodatka plaćaju kiriju i posebnu hranu za Fiću. Za sve ostalo nemaju mogućnosti - navodi se u opisu apela za pomoć.

Ovako možete pomoći: Broj dinarskog računa 205-9001032810828-06 Zemanica, Leposavić Broj deviznog IBAN: RS35200075000002246381 SWIFT CODE: SBPORSBG Svetlana (Gojko) Tomić

Majka Svetlana ujedno i traži posao, da nije puno radno vreme, jer je jedina osoba koja Filipu daje insulin. Dobri ljudi Filipu su omogućili plac.

- U planu je gradnja kuće, ko može da donira materijal značilo bi! Blokovi, grede, cement...itd. Filipova mama se bori za njega, sama ne može. Pomozimo im da imaju svoj dom, ne traže raskoš već normalne uslove za život. Pomozimo im koliko možemo! - stoji u apelu.