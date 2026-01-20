Slušaj vest

Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje“, akademik prof. dr Milovan Bojić, ovogodišnji je laureat prestižne Nacionalne nagrade „Imperatorska kultura“, koja nosi ime istaknutog ruskog profesora Eduarda Volodina. Akademik Bojić je nagrađen u kategoriji „Slovensko bratstvo“, a priznanje mu je dodeljeno za knjigu pod naslovom „Nije bilo uzaludno“ (rus. ,,Ne naprasno bыlo“), saopštio je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Ovu nagradu tradicionalno dodeljuje Savez pisaca Rusije, u saradnji sa magazinom „Nova knjiga Rusije“, Fondom Svetog Jovana Zlatoustog i Centrom „Fjodor Ušakov“. Odluku o laureatima doneo je Odbor za dodelu ove prestižne nagrade za kulturu, sastavljen od najeminentnijih predstavnika Saveza ruskih pisaca, akademika i kulturnih radnika, nakon selekcije više od 300 dela od 72 izdavača celog sveta, objavljenih u periodu od 2023-2025. godine.

Uz svečanu diplomu, dobitniku je uručena i statua – bista Svetog pravednog admirala Fjodora Ušakova, jednog od najčuvenijih ruskih vojskovođa 18. veka, sveca Ruske pravoslavne crkve i zaštitnika ruskih pomorskih snaga. Ova simbolika dodatno naglašava karakter same nagrade, koja se dodeljuje onima koji svojim radom čuvaju istorijsko pamćenje, duhovnost i neraskidive veze među slovenskim narodima.

Prof. dr Bojić dobio i bistu Svetog pravednog admirala Fjodora Ušakova Foto: Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

- Dragi prijatelji, hvala vam na nagradi koja mi pričinjava veliku čast i zadovoljstvo da se nađem među današnjim laureatima, ali i među onima koji su decenijama unazad dobijali ovo priznanje. Moja knjiga je svedočanstvo o jednom vremenu, o jednoj napaćenoj, ali nepokleknutoj zemlji, o zločinačkoj agresiji NATO alijanse i neviđenim sankcijama nad njom, te o tome šta narod i njeni žitelji ipak mogu da postignu pod takvim uslovima. Ona nosi poruku da je izgubljeno samo ono čega smo se definitivno odrekli i da ovaj svet pripada samo onima koji pokušavaju. U tom teškom vremenu, bio sam komandant Civilne zaštite Srbije, koji je branio svoju zemlju od NATO agresije, dok sam istovremeno obavljao i dužnost direktora jedne zdravstvene ustanove. S obzirom na postignute medicinske rezultate, nedavno sam, izabran za člana Ruske akademije nauka i obećavam da ću učiniti sve da u najskorije vreme progovorim najlepšim jezikom na svetu, a to je ruski jezik - rekao prisutnima akademik Bojić prilikom primanja priznanja.

Autobiografsko delo „Nije bilo uzaludno“ prepoznato je od strane ruske kritike kao značajan doprinos savremenoj književnosti koja se bavi pitanjima časti, istrajnosti i zajedničke sudbine. U obrazloženju nagrade ističe se da akademik Bojić kroz svoj rad afirmiše vrednosti koje su temelj slovenske kulture.

Svečana dodela održana je na Bogojavljenje Foto: Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

Pored prof. dr Milovana Bojića, u kategoriji „Slovensko bratstvo“ za vernost slovenskoj ideji nagrađen je i general Vladimir Lazarević iz Beograda, čime je još jednom potvrđen visok ugled srpskih stvaralaca u najvišim kulturnim krugovima Ruske

Federacije. Nagrada „Imperatorska kultura“ ustanovljena je u čast profesora Eduarda Volodina, jednog od najznačajnijih ruskih mislilaca i teoretičara kulture.