Tako je bilo i u Starom Selu kod Velike Plane, gde su nakon dojave da se dva psa nalaze na dnu bunara, odmah reagovali i izvukli ih na sigurno.

Ova intervencija ne govori samo o profesionalnosti, već o ljudima velikog srca, onima koji znaju da je hrabrost tiha, a humanost bezuslovna. 

Kurir.rs

