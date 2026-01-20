Kada se čuje poziv za pomoć, vatrogasci-spasioci ne pitaju koga spasavaju, već kako da pomognu.
plemeniti i humani
SRCE IM JE KAO KUĆA! Vatrogasci iz Velike Plane nisu oklevali ni sekunde! Odmah sišli u bunar da spasu ove dve duše (FOTO)
Tako je bilo i u Starom Selu kod Velike Plane, gde su nakon dojave da se dva psa nalaze na dnu bunara, odmah reagovali i izvukli ih na sigurno.
Ova intervencija ne govori samo o profesionalnosti, već o ljudima velikog srca, onima koji znaju da je hrabrost tiha, a humanost bezuslovna.
Kurir.rs
