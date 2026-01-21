Slušaj vest

Poznata prevarantkinja ponovo je aktivna u Valjevu! Meštani upozoravaju da vara građane pod izgovorom da joj je novac potreban za bolesno dete.

Iako je razotkrivena pre nekoliko godina, ova osoba ponovo se služi istim metodama prevare, ipak pojedini meštani su je prepoznali.

- Devojka čija je prevara pre nekoliko godina razotkrivena, skupljala je novac za bolesno dete, uzela je milione, ponovo je aktivna. Ide od stana do stana u Karađorđevoj i traži novac, ponovo pod istim izgovorom za bolesno dete. Obratite pažnju i ne nasedajte, prevara je u pitanju! - upozoreno je u Fejsbuk grupi "Valjevo i Valjevci".

Podsetimo, krajem 2021. godine žena iz Valjeva, koja se na Instagramu predstavljala pod imenom "Iam_ghettomom" mesecima je od drugih žena, najčešće majki i trudnica, govoreći da joj je dete bolesno tražila novac. Prema nezvaničnim informacijama, ona je na taj način zaradila najmanje 6.000 evra.