Dok ledeni zimski talas steže Srbiju, a temperature se na jugu zemlje spuštaju i do -9 stepeni, većina građana spas traži u toplim domovima. Ipak, ima i onih koji hladnoći ne okreću leđa već joj idu pravo u zagrljaj.

Na zaleđenoj Vlasini, nastavnik Slađan Radenković pokazao je šta znači čelična volja i samodisciplina. U uslovima koji su za mnoge nezamislivi, Radenković praktikuje boravak u ledenoj vodi, uprkos niskim temperaturama i oštrom zimskom vetru.

Ovakva praksa, koja poslednjih godina ima sve više pristalica širom Srbije, nije puka hrabrost niti dokazivanje. Ljudi koji se izlažu ekstremnoj hladnoći tvrde da na taj način jačaju imunitet, psihičku otpornost i kontrolu nad sopstvenim telom. Kako kažu, led "ne trpi slab fokus" u njemu nema mesta za paniku, već samo za mir i disciplinu.

U trenutku kada se većina žali na hladnoću, prizori sa Vlasine podsećaju da granice često postoje samo u glavi. I dok meteorolozi upozoravaju na oprez zbog zimskog talasa, Radenkovićev primer pokazuje da postoje ljudi koji zimu ne doživljavaju kao neprijatelja, već kao izazov.

- Čelična volja i ledena Vlasina: Na -9 nastavnik Slađan Radenković pokazuje šta znači disciplina - pisalo je na video-snimku koji se pojavio na Instagram stranici inpress.rs i koji je izazvao lavinu komentara i reakcija korisnika.