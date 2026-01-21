Slušaj vest

Naizgled dirljiva porodična priča iskorišćena je kao mamac za prodaju, na šta je upozorilo Udruženje potrošača "Efektiva".

Na društvenoj mreži Tiktok širi se dirljiva priča o porodici, tačnije ocu, koji je, navodno izgubio posao, ali je rešio da se ne preda. Ova porodica je, kako navode, rešila da "sopstvenim rukama stvori novu šansu za život".

Emocije, suze i porodična borba predstavljeni su kao motiv da se kupovinom proizvoda pomogne mladim roditeljima i njihovom tek rođenom detetu.

Međutim, iza pažljivo upakovane priče krije se sasvim drugačija istina. Kako upozorava Udruženje potrošača "Efektiva", proizvodi koji se nude nisu rezultat porodičnog rada, već ih kupuju na poznatim sajtovima koji se bave prodajom, dok se emotivni sadržaj koristi kao sredstvo manipulacije.

Ranac prodaju za 80 evra, a na popularnim sajtovima koji se bave onlajn prodajom ovaj ranac košta između 6 i 15 evra.

- Zašto je ovo baš sada moralo da se desi. Dobili smo bebu, a on je dobio otkaz. Uložili smo poslednji dinar u ovaj biznis - srceparajući je tekst koji prati video-snimak uplakanog oca i majke koja ljuljuška bebu.

Na ovaj način ljudi koji žele da pomognu postaju laka meta. Kupovina se ne zasniva na realnim informacijama, već na sažaljenju i emocijama, što predstavlja oblik obmane potrošača.

- Jedna tužna priča, sa srećnim krajem. Suprug je ostao bez posla, ali to ih nije deprimiralo. Kreirali su torbu za bebe i započeli biznis. Ali za malo.Torbu kupe na Alibabi, pa sa tužnom pričom uvaljuju majkama koje na to padnu - upozoravaju iz "Efektive" i dodaju:

- Slika uplakanog oca je preuzeta sa drugog klipa na Tik toku, u kom se otac zapravo raduje rođenju deteta.