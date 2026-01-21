Slušaj vest

Povratak đaka u školske klupe posle zimskog raspusta svake godine sa sobom nosi nagli porast virusnih infekcija, a ove sezone situacija je posebno nepovoljna. Škole i vrtići postaju glavni centri širenja virusa koje deca prenose na celu porodicu, upozoravaju lekari.

Mutirani virus gripa najviše napada mališane i školarce do 14 godina, te zbog toga i postoji rizik od njihovog daljeg širenja nakon sezone slava, novogodišnjih i božićnih praznika.

Pedijatar i alergolog dr Saša Milićević kaže za Kurir da svaki početak škole posle pauze dovodi do povećanja broja zaraženih aktuelanim virusima.

- Povratkom u školske klupe i kolektive deca međusobno razmenjuju viruse i bakterije. U osnovnoj školi đaci često piju iz iste flašice sokove, dok je kod srednjoškolaca to takođe iz nekg razloga postalo moderno. Oni puše i isti vejp, pa tako se prenose viruse pa čak i mononukleozu. Zbog svega toga sigurno će virusne infekcije zaživeti još više - smatra dr Milićević i dodaje:

Najviše zaraženih ima među decom do 14 godina Foto: Shutterstock

Da li hladnoća ubija viruse?

- Često se kaže da hladno vreme ubija viruse, međutim, ovaj mutirani virus gripa je toliko otopran jer živi u nama, razmnožavaju se klice i prenose kontaktom i kapljičnim putem. Deca će biti u zatvorenom, razmenjivaće klice - viruse i bakterije i doneti ih kući kod majke, oca, deke bake, pa zbog toga mogu da se očekuju male porodične epidemije.

Pored virusa gripa koji je dominantan odraslih, a naročito među decom, doktor kaže da trenutno ima dosta slučajeva BRNU virusa - bolest ruku, nogu i usta, rinovirusa, rsv virusa, ali i stomačnih i varičela.

- Potpuno se izgubila sezona kada koji virus hara. Borba s njima je teška i potrebna je vitaminska ishrana, a uz savet lekara i određeni suplement. Deca treba da imaju dovoljno sna jer kad nisu naspavani imunološki sistem je slabiji. Treba što više prati ruke i ponovo kao i vreme korone koristiti dezinfekciona sredstva. Pravilno nošenje maske preno usta i nosa ima efekta u zatvorenom prostoru, ali ne otvorenom baš i ne.

Saša Milićević o virusima koji trenutno haraju Foto: Kurir Televizija

Dr Milićević kaže da se treba javiti lekari ako simptomi traju duže od tri dana.

- Ako je dete lošeg opšteg stanja, odbija hranu i tečnost što može dovesti do dehidratacije, jer veći deo organizma čini voda, obavezno treba doći kod doktora. U idealnim slučajevima radi se krvna slika, bris grla i nosa. Detetu ne treba davati antibiotik jer on ne deluje kod virusa, već samo lek protiv povišene temperature. Ako se jave bilo kakvi simptomi dete ne treba puštati u vrtić i školu, a ni odrasli ne bi smeli ići u kolektiv.