Policajac iz Vranja verio devojku u Baru posle plivanja za časni krst

Na gradskoj plaži u Baru, na Bogojavljanje, dogodio se trenutak koji će se dugo pamtiti. Posle tradicionalnog plivanja za Časni krst, Vranjanac Ognjen Milošević zaprosio je svoju izabranicu Ivanu Ivanović, takođe iz Vranja, sa kojom boravi na odmoru u Crnoj Gori.

Odmah po izlasku iz hladnog mora, sa prstenom u ruci, Ognjen je kleknuo pred Ivanu i zaprosio je. Vidno iznenađena i dirnuta, Ivana je bez dvoumljenja pristala, a okupljeni građani i učesnici manifestacije nagradili su ovaj nesvakidašnji čin gromoglasnim aplauzom.

Prema navodima organizatora, za 19 godina održavanja plivanja za Časni krst na gradskoj plaži u Baru, ovo je prvi put da je neko upravo na Bogojavljanje odlučio da napravi ovakav romantičan gest.

U tom trenutku, kako su mnogi primetili, spojili su se vera i ljubav, tradicija i budućnost - zavet Bogu i zavet jedno drugom.

- Plivam svake godine u Srbiji, ali sam ove godine zbog odmora došao u Bar. Iznenada se rodila ideja da prosidba bude baš na ovaj veliki praznik, posebno jer moj rođeni stric živi ovde - rekao je Ognjen sa osmehom za 017_dn.

Ognjen, pripadnik MUP-a iz Vranja, pokazao je da hrabrost ne pripada samo hladnoj vodi i izazovima, već i velikim životnim odlukama donetim srcem.

Mladom paru upućujemo iskrene čestitke uz želju za srećan, dug i blagosloven zajednički život.