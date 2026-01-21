Slušaj vest

Pseća tuga jedno je od najiskrenijih osećanja u svetu kućnih ljubimaca, a tuga koju oseća napušten pas ne može se uporediti ni sa jednim bolom koji životinja može da iskusi. Priča sa Instagrama, o starom ljubimcu koji je zbog novog psa odveden u azil gde je uginuo od tuge potresla je iskrene ljubitelje pasa i po ko zna koji put navela nas da se zamislimo pred konstatacijom da "od lošeg ima još gore".

Objavu sa Instagrama prenosimo u celini:

"Vlasnik je nabavio novog psa, a njega šutnuo u azil. Imao je oko 10 godina: imao je, jer više nije živ. Uginuo je od tuge, čekanja i žala za onima koji su mu bili sve. Radnici prihvatilišta su se trudili oko njega. Imao je hranu, vodu, mazili su ga... Ali on je samo gledao u daljinu, čekao i nadao se.

asdasdasd.jpg
asdasdasd.jpg

 Mnogi ne znaju kako oni pate. Zadnjih dana je odbijao da jede. Hrana je ostajala, ne bi je ni taknuo. Samo je sedeo zagledan. Njegov video od pre 2 meseca imao je stotine pregleda, deljenja, a nikoga nije bilo da mu pruži dom.

Našli su ga kao da spava..."

Kurir.rs/Telegraf

decak-pas-gornji-milanovac.jpg
Screenshot 2026-01-20 114625.jpg
Screenshot 2026-01-19 184842.png
Screenshot 2025-12-01 092143.png