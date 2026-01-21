HRANU nije hteo ni da lizne, čekao samo njega...

Pseća tuga jedno je od najiskrenijih osećanja u svetu kućnih ljubimaca, a tuga koju oseća napušten pas ne može se uporediti ni sa jednim bolom koji životinja može da iskusi. Priča sa Instagrama, o starom ljubimcu koji je zbog novog psa odveden u azil gde je uginuo od tuge potresla je iskrene ljubitelje pasa i po ko zna koji put navela nas da se zamislimo pred konstatacijom da "od lošeg ima još gore".

Objavu sa Instagrama prenosimo u celini:

"Vlasnik je nabavio novog psa, a njega šutnuo u azil. Imao je oko 10 godina: imao je, jer više nije živ. Uginuo je od tuge, čekanja i žala za onima koji su mu bili sve. Radnici prihvatilišta su se trudili oko njega. Imao je hranu, vodu, mazili su ga... Ali on je samo gledao u daljinu, čekao i nadao se.

Mnogi ne znaju kako oni pate. Zadnjih dana je odbijao da jede. Hrana je ostajala, ne bi je ni taknuo. Samo je sedeo zagledan. Njegov video od pre 2 meseca imao je stotine pregleda, deljenja, a nikoga nije bilo da mu pruži dom.

Našli su ga kao da spava..."