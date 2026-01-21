Slušaj vest

Ogrebotine na indukcionoj ploči su čest problem u kuhinji, posebno ako se ploča koristi svakodnevno. Dobra vest je da uz nekoliko trikova i malo strpljenja možete značajno popraviti njen izgled, vratiti sjaj i učiniti da tragovi budu manje uočljivi — bez skupih intervencija i servisa.

Indukcione ploče su omiljene zbog modernog dizajna, ravne površine i jednostavnog čišćenja. Ipak, ta sjajna crna površina ima jednu manu: veoma je osetljiva na ogrebotine. Dovoljan je trenutak nepažnje, pomeranje šerpe ili sitna zrnca prljavštine koja ostanu na ploči, pa da se pojave tragovi koji vremenom postaju sve vidljiviji.

Zašto se indukciona ploča lako grebe

Ogrebotine najčešće nastaju kada se posuđe sa neravnim ili grubim dnom prevlači po površini, ali i kada se na ploči nađu ostaci šećera, soli, brašna ili čak peska. Problem mogu da naprave i pogrešni sunđeri i agresivna sredstva za čišćenje, jer stvaraju sitne mikro-ogrebotine koje se vremenom "umnože" i pokvare izgled ploče.

Važno je znati da se duboke brazde ne mogu potpuno ukloniti kod kuće, ali većina površinskih tragova može da se ublaži tako da ploča izgleda urednije i sjajnije.

Četiri koraka za uklanjanje i prikrivanje ogrebotina

Iako se površina ne može "popraviti" kao nova, ove metode mogu znatno da poboljšaju stanje i učine ogrebotine manje primetnim:

1) Prvo temeljno očistite ploču

Pre bilo kakvog tretmana, ploča mora biti potpuno čista. Uklonite masnoće, prašinu i sitne ostatke hrane. Najbolje je da koristite mekanu krpu i blago sredstvo za čišćenje ili toplu vodu sa par kapi neutralnog deterdženta. Na kraju sve obrišite suvom krpom, površina mora biti suva pre sledećeg koraka.

2) Nanesite sredstvo za poliranje

Postoje specijalni preparati za indukcione ploče koji sadrže veoma fine čestice za blago poliranje. Dovoljno je da nanesete malu količinu na deo gde se vide ogrebotine, a zatim kružnim pokretima nežno utrljavate krpom od mikrovlakana. Ovim postupkom se ivice ogrebotina blago "izravnavaju", pa trag postaje manje vidljiv.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

3) Obrišite i ispolirajte do sjaja

Nakon par minuta poliranja, uklonite ostatke sredstva vlažnom krpom, pa sve pređite suvom krpom. Kada se ploča potpuno osuši, površina će izgledati ujednačenije, a ogrebotine će biti znatno diskretnije jer se svetlost neće "lomiti" na njima kao ranije.

4) Brzo rešenje za sitne tragove

Ako su ogrebotine vrlo blage i površinske, može pomoći i obična bela pasta za zube (bez gel strukture i bez grubih čestica). Postupak je isti: nanesite tanko, lagano trljajte krpom ili vatom, pa prebrišite i osušite. Ovo je dobra opcija kada želite brzo osveženje izgleda ploče.

Kako da sprečite nove ogrebotine

Najbolji način da ploča dugo izgleda kao nova je prevencija. Nakon svake upotrebe prebrišite površinu i pre kuvanja proverite da li je dno šerpe čisto. Ne vucite posuđe po ploči, već ga podižite prilikom pomeranja. Takođe, izbegavajte da indukcionu ploču koristite kao "dodatni sto" za odlaganje stvari, jer sitnice poput ključeva, posuda ili kuhinjskih alata mogu ostaviti nove tragove.

Ako primetite duboke naprsline ili oštećenja koja deluju ozbiljno, budite oprezni, takva oštećenja mogu uticati na bezbednost i rad uređaja, pa je u tim slučajevima zamena ploče često najsigurnije rešenje.