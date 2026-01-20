Slušaj vest

Major policije Zoran Stojković preminuo je u nedelju u 55. godini. Stojković je bio pripadnik policije od 1996. godine i učesnik sukoba na KiM i u Kopnenoj zoni bezbednosti.

- Život je posvetio službi otadžbini, bezbednosti naroda i zaštiti Republike Srbije.

Kao jedan od prvih instruktora Žandarmerije, oblikovao je generacije njenih pripadnika znanjem, autoritetom i ličnim primerom.

Njegov doprinos bezbednosti Srbije, posebno na prostoru Kosova i Metohije i u Kopnenoj zoni bezbednosti, ostaje trajno upisan u istoriju službe.

Pre svih činova i dužnosti, bio je suprug, otac i čovek. Ljudi poput Zorana ne odlaze, oni ostaju u delu koje su ostavili i u onima koje su učili. Počivaj u miru, instruktore Piksi. Večna slava i hvala - napisano je u poslednjem pozdravu kolega.

Oproštaj sveštenika Predraga Popovića

Sveštenik Predrag Popović se emotivnom porukom na Instagramu oprostio od heroja i učesnika sukoba na KiM i u Kopnenoj zoni bezbednosti.

- Danas je Velika Plana bila puna vojske, policije i žandarmerije. Ispraćali smo jednog od naših heroja iz ovog privremenog u večni život. Iako je smrt stalno sa nama, mi se nadamo da ćemo imati malo više vremena na ovom svetu da se potrudimo i da kad pred Boga izađemo damo dobar odgovor na Strašnom sudu Njegovom. Nekome je malo i deset života da uradi bar malo, a nekome je dovoljno i 30 godina da iza sebe ostavi neizbrisiv trag. Jedan od tih heroja bio je dobar čovek, dobar komšija, izuzetan vojnik, starešina i učitelj — major Zoran Stojković!

Žalost je naša što imamo velike ljude među nama i ne cenimo ih, već nam drugi ukazuju na to šta mi imamo u našem gradu ili komšiluku. Što mora da dođe na stotine vojske i policije i ljudi sa strana da bi mi shvatitli da je neko veliki i značajan otišao iz našeg mesta. Ali takva je "sudbina" velikih ljudi: da svoja dobra dela i medalje čuvaju na tavanu u starom sanduku. No Bog ne bi bio Bog kad ne bi projavio dobre ljude i tu škrinju pred svet izneo, dajući nam i prelep sunčan dan da veličanstveno ispratimo heroja sa Kosova, a našeg dragog Zorana, dok smo ga spuštajući u zemlju, za koju je krvario, iz stotine grla grmela pesma: "Hriste Bože Raspeti i Sveti!"

Mi nismo neki tamo narod koji na smrt gleda sa strahom, već sa željom i verom da služimo svom Bogu i otadžbini i svoj život položimo, poput našeg Spasitelja i Gospoda. Nadamo se i verujemo da heroji svakog grada i sela ove naše države budu upamćeni i uvažavani i za života. No ime svakog Bog zna, pamti i slavi! Zato neka je i Majoru Zoranu večna hvala i slava! Hristos Vaskrene - napisao je sveštenik Popović.

Zoran Stojković je sahranjen danas u 13 sati na Novom groblju u Velikoј Plani.