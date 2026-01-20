Slušaj vest

U Univerzitetskoj bolnici Papa Đovani XXIII u Bergamu ispisana je nova stranica italijanske medicine. Po prvi put u toj zemlji izvedena je istovremena transplantacija bubrega i dela jetre, a donor je bio otac, 37-godišnji državljanin Srbije, koji je na taj način spasao život svojoj sedmogodišnjoj ćerki Sofiji.

Zahvat je izveden 18. decembra, trajao je punih 18 sati, a i otac i dete su nakon uspešnog oporavka juče otpušteni na kućno lečenje.

Sofija se godinama borila sa izuzetno retkom genetskom bolešću koja paralelno oštećuje jetru i bubrege. Od svoje četvrte godine bila je vezana za dijalizu i po 13 do 18 sati dnevno u kućnim uslovima, dok ju je hemodijaliza, koju je morala da prima svakog drugog dana, dodatno iscrpljivala. U međuvremenu se razvila i ciroza jetre, što je u potpunosti isključilo mogućnost klasične, pojedinačne transplantacije bubrega.

Lekari objašnjavaju da se kod ovakvih pacijenata najčešće prvo presađuje organ koji je u težem stanju, dok se drugi zahvat obavlja kasnije, u odvojenoj operaciji. Međutim, u Sofijinom slučaju i jetra i bubrezi bili su kritično ugroženi, pa je odlučeno da se oba organa presade istovremeno. Ovakav pristup doneo je višestruke koristi – devojčica je izbegla produženu dijalizu nakon transplantacije jetre, dok je otac pošteđen druge operacije i ponovne opšte anestezije.

Pre donošenja konačne odluke sproveden je izuzetno složen i strog proces evaluacije. Nakon medicinskih procena o podobnosti donora, dobijena je saglasnost Regionalne treće komisije, a potom i zvanično odobrenje Tužilaštva u Bergamu. Multidisciplinarni tim stručnjaka iz oblasti abdominalne hirurgije, hepatologije i nefrologije potvrdio je potpunu kompatibilnost oca i ćerke, uz zaključak da su rizici po donora prihvatljivi u odnosu na potencijalnu korist za dete.

Otac je ispričao da su on i supruga odluku doneli još pre više od dve godine, u trenutku kada je njihova ćerka prvi put morala na dijalizu.

– Molili smo se Bogu za pomoć i on nas je čuo. Naše je bilo samo da učinimo ono što bi svaki roditelj učinio – rekao je.

Danas, kako kaže, njihova ćerka vodi potpuno drugačiji život.

– Najlepše je videti da joj se vratio apetit i želja za igrom. Ranije bi se brzo umarala i morala da prekida igru kako bi legla da se odmori. Sada je ponovo živahna, radosna i puna energije, bez katetera koji su joj godinama bili neophodni zbog dijalize. Konačno može da krene u školu i živi bezbrižno, kao i njeni vršnjaci.

Istovremena transplantacija bubrega i jetre kod deteta do sada nikada nije izvedena u Italiji, a u stručnoj literaturi zabeleženo je tek nekoliko sličnih slučajeva u drugim evropskim zemljama. Tokom priprema za zahvat, Sofija je duže vreme bila hospitalizovana na pedijatrijskom odeljenju kojim rukovodi profesor Lorenco D’Antiga, gde je nastavila dijalizu pod stalnim nadzorom nefrologa.

Zdravstveno stanje oca procenjivano je u Odeljenju gastroenterologije, hepatologije i transplantologije, na čijem je čelu Stefano Fajugoli, kao i u Odeljenju nefrologije pod vođstvom Pjerluđija Rugendrentija, u saradnji sa Renalnim transplantacionim centrom kojim rukovodi Ana Rita Plati. Kompleksne kliničke i administrativne procedure koordinirala je Jedinica za nabavku i transplantaciju organa, na čelu sa Serđom Vedovatijem.

Operacija je započela 18. decembra u 9.30 časova i završena je narednog jutra u 3.37. U dva susedna operaciona bloka radilo je ukupno šest hirurga, sedam anesteziologa i dvadeset medicinskih sestara.