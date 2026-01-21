Slušaj vest

Dodatni oprez savetuje se na svim deonicama zbog izuzetno niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, kao i tokom noći.

Saobraćaj je pojačan unutar gradova. Poseban oprez potreban je u zonama škola.

Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati.

Kurir.rs/Beta

