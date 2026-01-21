Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na opasnost od poledice, naročito na mostovima i nadvožnjacima, kao i u usecima i klisurama.
Dodatni oprez savetuje se na svim deonicama zbog izuzetno niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, kao i tokom noći.
Saobraćaj je pojačan unutar gradova. Poseban oprez potreban je u zonama škola.
Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati.
Kurir.rs/Beta
