Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u Srbiji se do 25. januara očekuju slabe padavine, a zatim i više snega i kiše na jugu i jugoistoku Srbije.

Goran Mhajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda govorio je na Kurir televiziji o prognozi koja nas očekuje u narednim danima:

Goran Mihajlović Foto: Kurir Televizija

- Generalno do kraja zime se mogu očekivati hladniji periodi, ali ono što nas očekuje narednih dana, do kraja januara, jeste postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, tako da bi krajem ove sedmice, u danima vikenda, maksimalna temperatura bila između 2 i 10 stepeni. Naime, 2 do 4 stepena bila bi maksimalna temperatura samo u mestima gde bi se magla zadržala duže u toku dana - kaže Mihajlović i dodaje:

- Takođe, zadržaće se i vetrovito vreme u košavskom području, umeren, povremeno jak jugoistočni vetar na području južnog Banata i Podunavlja. Generalno, padavine bi bile uglavnom slabe, na granici kiše i snega, pretežno kiša, a u planinskim predelima sneg. Ali se ne očekuje neko značajnije povećanje snežnog pokrivača.

Prognoza u februaru

U odnosu na prosek, Srbiju očekuje nešto blaži februar:

- Srednja temperatura bila bi između pola i jednog stepena iznad višegodišnjih srednjih vrednosti, a padavine čak iznad proseka, između 40 i 70 milimetara, a u planinskim predelima i do 80 milimetara, uz napomenu da bi ipak više padavina bilo u prvoj polovini meseca. S obzirom na to da se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva, još danas (22.januar) i prekosutra možemo očekivati jutarnju temperaturu u domenu slabog do umerenog mraza, ne ispod - 5 ili -7 stepeni. Nakon toga bi jutarnja temperatura u većini mesta bila nešto ispod ili oko 0, a maksimalna temperatura u značajnijem porastu u odnosu na prethodne dane - kaže Mihajlović.

Po najavama Ivana Ristića, koji se bavi meteorologijom, uskoro nas očekuju snežne padavine:

Foto: Facebook printscreen/ Ivan Ristić

- Zima polako ali sigurno koliko vidim ide na pauzu, pred nama promenljivo vreme povremeno sa kišom na višim planinama snegom. Zver sa istoka polako slabi a lepotica sa zapada se penje na tron. Čak je u opticaju i sneg za Svetog Savu, a u februaru se čak vraća sibirski anticiklon - napisao je Ristić na svom Fejsbuk profilu uz priloženu fotografiju.

