Hitna pomoć u Kragujevcu u prethodna 24 sata imala je 51 intervenciju na terenu (34 preko dana i 17 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledano je 37 odraslih osoba (u toku dana 16, a preko noći 21 pregled). Na javnom mestu bilo je ukupno 16 intervencija.

- U toku dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa vrtoglavicom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa vrtoglavicom, oboleli od karcinoma, dijabetičari i astmatičari - kažu u Zavodu za urgentnu medicinu.

Službi hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata je upućeno 176 poziva telefonom.

