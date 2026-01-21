Slušaj vest

Zima polako popušta pred toplijim i promenljivijim vremenom, uz postepen rast temperatura i sve jasnije naznake ranog dolaska blažih dana krajem januara i početkom februara.

Meteorolog amater Ivan Ristić navodi da zima ide na pauzu.

- Zima polako ali sigurno, koliko vidim, ide na pauzu, pred nama je promenljivo vreme, povremeno sa kišom, na višim planinama sa snegom - napisao je Ristić na svom Fejsbuku.

Prognoza Ivana Ristića Foto: facebook Ivan Ristić

Narednih dana jutarnji mraz popušta, a maksimalne temperature biće u postepenom porastu.

- I krajem nedelje biće uglavnom od 5 do 10 stepeni, sam kraj januara i početak februara donose još toplije dane tako da će maksimumi u tom periodu biti od 10 do 15 stepeni. Zver sa istoka polako slabi, a lepotica sa zapada se penje na tron - naveo je on.

