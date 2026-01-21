Baka Mirjana (100) dočekala Stefana u trošnoj kući! Poznati šminker izvadio četkice i bacio se na posao: Prvi put nisam šminkao lice, već dušu
Baka Mirjana Petrović iz sela Cikote kod Loznice postala je simbol vedrine i životne energije kada je zaigrala kolo i osvojila srca mnogih. Baka Mirjana je u oktobru prošle godine napunila 100 godina!
Ovu čuvenu baku nedavno su posetili humanitarka Tamara Misirlić i šminker Stefan Subotić. Rešili su da je iznenade i ulepšaju.
- Ovo je moj najstariji klijent ikada. Baka Mirjana ima sto godina, a ovo je kruna moje karijere. Moja draga Tamara i ja otišli smo ovamo, u trošnoj maloj kući dočekala nas je baka Mirjana. Živi sama, ljudi joj, retko dolaze - ispričao je Stefan koji je našminkao baka Mirjanu.
"Ko da nemam više od 50 godina, jel tako?", našalila se baka.
Ovaj poznati šminker naglasio je da prvi put nije šminkao lice, već dušu.
- Maštao sam o Kardašijanima, o Dženifer Lopez i Lejdi Gagi. Mislio sam da će to biti kruna mog bitisanja u profesionalnom životu i karijeri. I hoće jednog dana… Međutim sasvim spontano, upoznavši Tamaru, video sam dobra dela i plemenitost koju širi, upoznao je, sprijateljili smo se i odlučio sam da posetimo zajedno baku Mirjanu. Baki smo odneli darove i potrepštine, našminkali smo je i sredili - napisao je Stefan u opisu video-snimka na Tiktoku.
Kaže da ni sva šminka sveta ne može našminkati spolja ono što ova starica poseduje iznutra.
- Srce kao planina, duša kao okean, oči kao univerzum, toplota ruku kao praiskonski momenti koji podsećaju da bogatstvo duše nadilazi sve Kardašijane i Lejdi Gage. Svo bogatstvo skriveno je u duši. Odatle počinje i tamo se završava.. i traje.. Večno - naglasio je Subotić..