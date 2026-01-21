Slušaj vest

Baka Mirjana Petrović iz sela Cikote kod Loznice postala je simbol vedrine i životne energije kada je zaigrala kolo i osvojila srca mnogih. Baka Mirjana je u oktobru prošle godine napunila 100 godina!

Ovu čuvenu baku nedavno su posetili humanitarka Tamara Misirlić i šminker Stefan Subotić. Rešili su da je iznenade i ulepšaju.

- Ovo je moj najstariji klijent ikada. Baka Mirjana ima sto godina, a ovo je kruna moje karijere. Moja draga Tamara i ja otišli smo ovamo, u trošnoj maloj kući dočekala nas je baka Mirjana. Živi sama, ljudi joj, retko dolaze - ispričao je Stefan koji je našminkao baka Mirjanu.

Stefan i Tamara ulepšali baka Mirjanu Foto: TikTok/stefansubotic_makeupp

"Ko da nemam više od 50 godina, jel tako?", našalila se baka.

Ovaj poznati šminker naglasio je da prvi put nije šminkao lice, već dušu.

- Maštao sam o Kardašijanima, o Dženifer Lopez i Lejdi Gagi. Mislio sam da će to biti kruna mog bitisanja u profesionalnom životu i karijeri. I hoće jednog dana… Međutim sasvim spontano, upoznavši Tamaru, video sam dobra dela i plemenitost koju širi, upoznao je, sprijateljili smo se i odlučio sam da posetimo zajedno baku Mirjanu. Baki smo odneli darove i potrepštine, našminkali smo je i sredili - napisao je Stefan u opisu video-snimka na Tiktoku.

Kaže da ni sva šminka sveta ne može našminkati spolja ono što ova starica poseduje iznutra.

- Srce kao planina, duša kao okean, oči kao univerzum, toplota ruku kao praiskonski momenti koji podsećaju da bogatstvo duše nadilazi sve Kardašijane i Lejdi Gage. Svo bogatstvo skriveno je u duši. Odatle počinje i tamo se završava.. i traje.. Večno - naglasio je Subotić..