O trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sedmogodišnjoj devojčici iz Srbije uspešno su istovremeno transplantirani jetra i bubreg na klinici u Italiji.

Sve troškove lečenja i transporta specijalnim letom Avio-službe Vlade Srbije pokriva RFZO, saopšteno je danas iz tog fonda.

Ova izuzetno složena operacija obavljena je sredinom decembra, a dete je juče otpušteno na kućni oporavak uz ambulantno praćenje zdravstvenog stanja.

Podudarni donor oba organa bio je otac pacijentkinje koji se, takođe, uspešno oporavlja.

Reč je o značajnom medicinskom poduhvatu budući da je to prva osoba iz Srbije i prva u Italiji kojoj je istovremeno urađena kombinovana transplantacija jetre i bubrega od živog donora, ističe se u saopštenju RFZO.

Podsetimo, državno rukovodstvo na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izdvojilo je za lečenje naših najmlađih stanovnika daleko više nego što je to rađeno pre 2012. godine.

Po grafikonima koje objavljujemo, jasno je koliko se za lečenje dece u Srbiji, ali i u inostranstvu izdvajalo tokom prethodne vlasti, a koliko od trenutka kada je Srpska napredna stranka (SNS) prvi put pobedila na izborima.

Na prvom grafikonu vidi se koliko je država u milionima dinara izdvajala za lečenje retkih bolesti, i to kako kod dece, tako i kod odraslih, do 2012. godine, a koliko se taj iznos promenio u 2026.

Dok je pre 13 godina ta brojka bila 130 miliona, u 2026. je dostigla neverovatnih 10 milijardi i 200 miliona dinara. U pitanju je rast od čak 90 puta.

Kada su u pitanju retke bolesti, i kod dece i kod odraslih, pre 2012. godine lečeno je, verovali ili ne, 0 pacijenata. U 2012. je ta brojka porasla na 8, a danas iznosi 930. Osim toga, postoji tendencija njenog daljeg rasta.

Kada su u pitanju izdvajanja za inovativne lekove, statistika je, takođe, jasna. Od 2007. do 2012. godine je izdvojeno 19,2 milijarde dinara, dok je u periodu od 2013. do 2025. iznos dostigao cifru od čak 218,7 milijardi dinara.

A koliko je urađeno za lečenje dece u inostranstvu, najbolje pokazuje naredni grafikon. Od 2013. do 2025. godine 5.873 deteta, naspram 440 dece u periodu od 2008. do 2012. Rast veći od 13 puta.

Poslednji grafikon detaljno prikazuje kako se kroz godine menjao broj dece koja su na lečenju od retkih bolesti.

