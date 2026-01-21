Slušaj vest

HPV vakcina je u Srbiji besplatna i dostupna za decu od devet godina i studente do 26, ali za gotovo četiri godine sprovođenja imunizacije o trošku države, u potpunosti je vakcinisano svega 50.280 dece i mladih!

Povodom obeležavanja evropske nedelje prevencije raka grlića materice, naši lekari upozoravaju da se Srbija nalazi u izuzetno nepovoljnoj poziciji kada je reč o karcinomu grlića materice, malignitetu koji se može sprečiti imunizacijom i redovnim pregledima. Godišnje 1.500 žena dobije ovu dijagnozu, a čak 700 izgubi bitku!

Prof. dr Verica Jovanović, v.d. direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" je rekla da se ovo bolest koja se može sprečiti.

- U poslednjoj deceniji u našoj zemlji zabeležen pad mortaliteta od preko 12 odsto, kao rezultat preventivnih mera, unapređene dijagnostike i pravovremenog lečenja. Ova nedelja je još jedna prilika da govorimo o značaju skrininga, PAP testa, HPV testiranja i HPV vakcinacije, koje su dostupne o trošku države - rekla je prof. dr Jovanović.

Tek nešto više od 50,000 dece i mladih primilo HPV vakcinu Foto: Shutterstock

Na jugu daleko manji broj vakcinisanih

Prema podacima "Batuta" najviše vakcinisanih je u beogradskom okrugu, južnobačkom, zaječarskom, borskom i moravičkom, dok je zabrinjavajuće niska stopa imunizovanih na teritoriji Novog Pazara i Tutina, Pčinjskog i Jablaničkom okrugu.

- Gotovo 90 odsto populacije u Srbiji tokom života dođe u kontakt sa HPV virusom, a svakog dana dve žene izgube život od raka grlića materice, bolesti koju danas u velikoj meri možemo da sprečimo. Upravo zato pokrećemo inicijativu da tokom 2026. godine u Srbiji bude zaštićeno najmanje 30.000 dece koja do sada nisu vakcinisana protiv HPV. Iako imamo kapacitet da godišnje vakcinišemo i do 600.000 dece i mladih, za skoro četiri godine vakcinisano je svega oko 60.000 dečaka i devojčica. Ovim tempom nećemo dostići ciljeve Svetske zdravstvene organizacije niti eliminisati rak grlića materice - rekla je Gorica Đokić iz Udruženja pacijentkinja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika.

U zemlji sa negativnim prirodnim priraštajem, ovakvi gubici su nedopustivi, posebno kada rešenje postoji.

Konferencija o raku grlića materice i HPV vakcinaciji u Srbiji Foto: Miloje Marković

HPV treba da bude obavezna vakcina

- Izveštaj predstavljen na Kancerološkoj nedelji 2025. godine, koji je izložio švedski ekonomista Thomas Hofmarcher, pokazuje da se Srbija nalazi u izuzetno nepovoljnoj poziciji kada je reč o karcinomu grlića materice. Podaci iz izveštaja ukazuju da je u 2024 .godini, obuhvat vakcinacijom protiv HPV izuzetno nizak, . U potpunosti je bilo zaštićeno svega 4 odsto devojčica i 2 odsto dečaka, što je daleko ispod ciljeva Svetske zdravstvene organizacije i Evropskog plana za borbu protiv raka. Zaključci izveštaja jasno ukazuju da vakcina protiv HPV treba da dobije status obavezne vakcine i da se izjednači sa ostalim vakcinama iz kalendara imunizacije, uz paralelno jačanje organizovanog skrininga i dostupnosti savremenih terapija. Analiza takođe potvrđuje da ulaganje u prevenciju donosi povraćaj od tri do osam puta, kako za zdravstveni sistem, tako i za društvo u celini, što eliminaciju karcinoma grlića materice čini ne samo medicinskim, već i razumnim ekonomskim ciljem - objašnjava dr Marijana Milović-Kovačević, rukovodilac Klinike za internističku onkologiju u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.