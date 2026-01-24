Slušaj vest

Prema svedočenju koje je podelio korisnik ovog foruma njegova devojka doživela je izrazito neprijatno iskustvo tokom vožnje taksijem.

Umesto uobičajene, direktne rute do kuće, vozač je navodno vozio obilaznim putem, postavljao pitanja o njenim godinama, emotivnom statusu i tome s kim živi, koristeći pritom neprimeren, "uličarski" ton.

Situacija je dodatno eskalirala kada je taksista samoinicijativno skrenuo sa rute, navodno kako bi "pokupio nešto“. Tek kada mu je putnica rekla da predaje na fakultetu i da ima skoro 30 godina, njegovo ponašanje se naglo promenilo, počeo je da se izvinjava, obraća joj se sa "Vi" i vratio se na predviđenu trasu.

Iako se vožnja završila bez fizičkog nasilja, psihološke posledice su ostale. Devojka se kući vratila istraumirana, a dodatni strah izaziva činjenica da vozač zna gde živi.

Taksista navodno skrenuo s rute Foto: Youtube Printscreen/RTV Novi Pazar

Njegovu objavu kao upozorenje svim devojkama da otvore četvore oči i da ovakve stvari prijavljuju prenosimo u celosti:

Skretanje s rute

- Devojka mi se upravo vratila kući istraumirana od taksiste. Lik je vozio nekom apsurdnom rutom do kuće i postavljao joj jako čudna pitanja. Pitanja tipa: "Da li imaš preko 18 godina?" "Imaš li dečka?" "Živiš li s dečkom?" Usputno je organizovao neko skretanje s rute da "pokupi nešto" i sve vreme joj se obraćao uličarski sve dok je nije pitao čime se bavi dok nije rekla da predaje na fakultetu i da ima skoro 30 godina (izgleda mlađe pa joj često traže ličnu). Tada je i ona počela da mu govori da se pod hitno vrati na normalnu rutu ili da zaustavi vozilo pa je on krenuo da joj persira i da se izvinjava i vratio je. Kakve su mi opcije da ga prijavim i da li neko ima sličnog iskustva i kako se razrešilo?

Objava o uznemiravanju devojke u taksiju Foto: Redit Printscreen

- Malo mi je frka jer lik zna gde živimo i zna da je verovatno jedina koja bi ga mogla prijaviti. Takođe, ne želim da ne uradim ništa jer će sutra nekome nešto mnogo gore da urade - pisalo je u objavi koja je pokrenula niz komentrara, a korisnici ovog foruma su bili saglasni da ovakve slučajeve treba prijaviti.