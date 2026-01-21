Slušaj vest

U Službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom Opšte bolnice u Kruševcu u prethodnih sedam dana rođeno je ukupno 17 beba – 11 devojčica i 6 dečaka.

U odnosu na prethodnu nedelju, kada je rođeno 28 beba, u grad pod Bagdalom je stigao manji broj novih Čarapana i Čarapanki.