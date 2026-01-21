Slušaj vest

Na veliki praznik Svetog Jovana Krstitelja, Andrijana Veselinović (29) je sama, pribrano i hrabro, u kupatilu svog doma u lozničkom selu Čokešina na svet donela sina, koji je, kako porodica kaže, sam sebi dao ime Jovan, po svecu na čiji je praznik rođen!

Andrijani je to drugi porođaj, samo što je ovog puta beba rešila da porani nekoliko dana, i to neočekivano i brzo. Samo dan ranije, u ponedeljak, 19. januara, ova porodilja išla je na redovnu kontrolu, sve je bilo u redu i doktorka ju je nakon pregleda poslala kući. Dogovorile su se da se javi u bolnicu 26. januara, ipak malenom Jovanu se žurilo, te je rešio da na svet dođe 20. januara, iako je termin bio 24. januara.

Andrijana, koja inače živi s majkom Sofijom i ujakom, ostala je tog prepodneva sama kod kuće. Ništa nije ukazivalo na porođaj, otišla je u WC radi male nužde, kad ono...

Majka ostala pribrana

- Nisam ništa osetila, nisam imala ni bolove, ni kontrakcije. Spustila sam trenerku da sednem na WC šolju, kad ispade nešto iz mene! Plakao je, odmah sam ga prihvatila. Bila sam pribrana kad se to desilo - priča ova porodilja za Kurir.

Andrijana je bebu umotala u peškir i stavila na pod i čučnula Foto: Privatna arhiva

Bebu je umotala u peškir i stavila na pod i čučnula. Potom je pozvala majku da dođe što pre.

- Nisam očekivala da se ovo desi baš ovako, hvala bogu pa je sve dobro prošlo. U bolnici su presekli pupčanu vrpcu. Beba i ja smo dobro, malo sam umorna, ali šta ću. Još uvek nemam mnogo informacija, mislim da je težak oko dva i po kilograma. Odlučila sam da mu dam ime Jovan - kaže nam vidno umorna Andrijana, koju je ekipa Hitne pomoći nakon porođaja u domu prevezla u lozničko porodilište.

Andrijana i Sofija Foto: Privatna arhiva

Za njenu majku Sofiju Veselinović (50) ovo je bio veliki šok.

- Otišla sam u utorak ujutru do starije komšinice, koju inače čuvam. Brat je odvezao rođaka na slavu, a Andrijana je ostala sama. Kad ona meni šalje sliku bebe u 11.25 i javlja da se porodila u kupatilu! Samo kad sam videla sliku, noge su mi se odsekle. "Da nije mrtvo", pomislih, ali hvala bogu, sve je dobro prošlo - priča za Kurir Jovanova baka Sofija.

Ista sudbina I baka Sofija se dva puta porodila kod kuće Inače za Andrijaninu majku Sofiju porođaj kod kuće nije nepoznanica i sama se, kako kaže, dva puta porodila kod kuće. Prvi put 1998. godine, a drugi put 2001. Iako ima šestoro dece, tri ćerke i tri sina, i petoro unučadi, nije joj bilo svejedno što se ćerka porodila sama kod kuće. Sofija je zahvalna Bogu što je sve prošlo kako treba.

Uvila novorođenče u peškir

Odmah je otrčala kući, pokušavali su da dobiju Hitnu pomoć, ali je neko vreme telefon blokirao.

- Ćerka mi je rekla da je bila u kupatilu, da je njoj već pukao vodenjak i da je u trenerku ispala beba. Kad sam stigla kući, zatekla sam bebu na stvarima u kupatilu, uzela sam kesu i njega s posetljicom u peškir uvila. Stavila sam ga u dnevni boravak na krevet. Dok nije došla Hitna, tresla sam se kao prut. Nisam dirala pupčanu vrpcu, ni sekla, to su odradili u bolnici - ushićena je Sofija.

Baka Sofija je malog Jovana umotala u peškir i stavila na krevet Foto: Privatna arhiva

Kaže i da je bila toliko uplašena da nije dozvolila Andrijani da uzme bebu sve dok nisu stigli lekari.

- Ćerka kaže da je dobro, pocepana je, ima jedan šav, ali je sve sanirano. Hitna ih je preuzela, stavili su makaze na pupčanik i odvezli za porodilište u Loznici. Rekli su mi da je bebica malo ozebla, ali da je sve u redu i da je sve dobro prošlo. Jovan je sam sebi dao ime! - dodala je ona.

Služba hitne medicinske pomoći je dovezla porodilju i bebu u porodilište ZC Loznica Foto: Kurir.rs/T.Ilić, ZC Loznica

Služba hitne medicinske pomoći je vozilom Hitne pomoći dovezla porodilju i bebu u porodilište Zdravstvenog centra Loznica.

- Majka i beba su dobrog opšteg stanja - naveli su za Kurir iz ZC Loznica.