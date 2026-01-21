Slušaj vest

Danas je ugovaranje ljubavnih susreta, čini se, komplikovanije nego što je bilo nekada — jer imamo poruke, društvene mreže koje mogu toliko toga da zamaskiraju, kao i brza i često površna komunikacija koja menja razgovore uživo, a svaka sitnica može da promeni tok odnosa i razgovora.

Često se možemo susresti sa neprijatnim i neočekivanim situacijama, a da su toliko retke — da ne znamo na prvu kako da reagujemo.

To se desilo jednom mladiću iz Požarevca koji je pozvao devojku na sastanak, ali je na jedno pitanje dobio nesvakidašnji odgovor, zbog čega je rešio da podeli svoju priču na mreži "Redit".

Naime, mladić je tokom krajnjih momenata ugovoranja ljubavnog sastanka upitan "šta vozi", na šta je odgovorio iskreno "opel vektra C", što se njegovoj trenutnoj izabranici nije dopalo.

- HAHAHHAHAHAHHAHA... neću da izađemo - napisala mu je ona.

Iako je na prvu reagovao sa osmehom, ubrzo je bio šokiran njenom reakcijom, pa se brže-bolje obratio Reddit zajednici. Kako je otkrio, najviše ga zanimao koji bi u ovoj situaciji bio najbolji odgovor.

"Kako si se izvukao od pakla života"

Kako to obično biva, priča je ubrzo pobrala simpatije korisnika društvenih mreža i postala viralna, a komentari su se samo nizali!

Nastala je diskusija o tome ko je u pravu, kao i da li su dobro postupili, ali i svakako da li automobil treba da bude odlučujući faktor u izboru partnera.

"Kako si se izvukao od pakla života, nisi ni sam svestan", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Spasio si se zla, ljubi te brat", "Ja ne znam ni koji je to auto, to je samo prevozno sredstvo, ne znam što je toliko bitno", "Da li se ovo zapravo dogodilo", nizali su se komentari korisnika.

"BMW čuvam za bolje i lepše devojke"

Ipak, jedan komentator se javio sa, kako su reditori napisali, najboljim mogućim odgovorom:

"Molim te, pošalji joj ovo: 'BMW čuvam za bolje i lepše devojke'".

Pored muškaraca, javile su se i neke devojke koje su priznale da su zgrožene ovakvim ponašanjem.

"Ja, kao žensko koje zna tačno 0 bodova o automobilima i markama, fascinantno mi je da ona to zna i da joj to uopšte utiče na izbor", "Žensko sam i da mi se sutra ćerka ovako ponaša, odrekla bih je se."

Pišite nam u komentarima šta mislite o ovoj situaciji!