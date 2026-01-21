POMOZIMO GORANU! Ceo život se bori sa cerebralnom paralizom - Majka mu preminula zbog raka, otac ga napustio - Oni se sada brinu o njemu
Priča Gorana Ignjatovića iz sela Gaj, koji danas ima 19 godina, u najmanju ruku je potresna. Njegovo detinjstvo nije bilo ispunjeno igrom i bezbrižnošću, već borbom, tugom i bolešću. Sa samo 6 godina ostao je bez majke, koja je preminula od karcinoma. Od tada, jedina prava podrška i oslonac mu je njegov ujak i njegova baka.
Goran od malih nogu boluje od cerebralne paralize. Uprkos svemu, Goran je borac, tih, skroman, ali izuzetno hrabar.
Donaciju kojom biste ulepšali život ovom heroju možete uplatiti na žiro račun 200-3471250101855-38, a šta mu je najpotrebnije je ispričala Ivana Pomar, Osnivač organizacije Kovin - humano srce, koja je uz Gorana više od godinu dana.
- Upoznali smo porodicu iz Gaja, malog Gorana Ignjatovića koji ima svega 19 godina i boluje od cerebralne paralize. Želimo da pomognemo oko sanacije prostorije, za šta je potrebno mnogo novca, kako bi se njemu, baki i ujaku olakšao život. Obezbedili smo nešto kućnih aparata uz pomoć dobrih ljudi, kao i pomagala za Gorana. Otac je napustio Gorana, a majka preminula, a staratelji su baka i ujak. Ko želi može da se priključi akciji i da donira novac na račun udruženja - kaže Pomar.
