Priča Gorana Ignjatovića iz sela Gaj, koji danas ima 19 godina, u najmanju ruku je potresna. Njegovo detinjstvo nije bilo ispunjeno igrom i bezbrižnošću, već borbom, tugom i bolešću. Sa samo 6 godina ostao je bez majke, koja je preminula od karcinoma. Od tada, jedina prava podrška i oslonac mu je njegov ujak i njegova baka.

Goran od malih nogu boluje od cerebralne paralize. Uprkos svemu, Goran je borac, tih, skroman, ali izuzetno hrabar.

Pomozimo Goranu (19)! Boluje o dcerebralne paralize, otac ga je napustio, a majka izgubila bitku protiv karcinoma

Donaciju kojom biste ulepšali život ovom heroju možete uplatiti na žiro račun 200-3471250101855-38, a šta mu je najpotrebnije je ispričala Ivana Pomar, Osnivač organizacije Kovin - humano srce, koja je uz Gorana više od godinu dana. 

- Upoznali smo porodicu iz Gaja, malog Gorana Ignjatovića koji ima svega 19 godina i boluje od cerebralne paralize. Želimo da pomognemo oko sanacije prostorije, za šta je potrebno mnogo novca, kako bi se njemu, baki i ujaku olakšao život. Obezbedili smo nešto kućnih aparata uz pomoć dobrih ljudi, kao i pomagala za Gorana. Otac je napustio Gorana, a majka preminula, a staratelji su baka i ujak. Ko želi može da se priključi akciji i da donira novac na račun udruženja - kaže Pomar.

