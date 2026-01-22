Slušaj vest

U kasarni "Rastko Nemanjić" u Pančevu danas je, u organizaciji 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije, održan tradicionalni Svetosavski turnir u borenju.

Na ovogodišnjem turniru u takmičarskom delu su učestvovali pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije i kadeti Vojne akademije, dok su u revijalnom delu nastupili i sportisti iz saveza, asocijacija i federacija borilačkih sportova Srbije.

Takmičari su odmerili snage u džudou, boksu i kik-boksu, prikazavši pritom visok nivo veština, sportski duh i fer-plej na borilištu. Najviše uspeha imali su pripadnici Bataljona za specijalne operacije "Sokolovi".

Svetosavski turnir u borilačkim veštinama Foto: Ministarstvo odbrane

Svečanom otvaranju Svetosavskog turnira u borenju, uz domaćina – komandanta 72. brigade za specijalne operacije brigadnog generala Miroslava Talijana, prisustvovali su predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, predstavnici granskih saveza borilačkih sportova, sadašnji i bivši reprezentativci Srbije i drugi brojni gosti.

Obuka u borenju je važna komponenta borbene i fizičke obuke u Vojsci Srbije, pre svega u specijalnim, vojnopolicijskim i izviđačkim jedinicama. Njenom realizacijom unapređuje se fizička spremnost i psihička otpornost za efikasno rešavanje situacija u kojima se, zbog prirode zadataka koje obavljaju, mogu naći pripadnici ovih sastava.