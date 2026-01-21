Slušaj vest

Njujork je bio domaćin prestižne Tesline naučne konferencije, koja je već 14. put okupila naučnike, akademike, diplomate i sve one posvećene očuvanju i promociji naučnog, kulturnog i humanističkog nasleđa jednog od najvećih umova u istoriji - Nikole Tesle.

Konferenciju je otvorio generalni konzul Republike Srbije u Njujorku, Vladimir Božović, koji je istakao Teslu kao univerzalni simbol znanja, inovacija i povezivanja naroda, naglasivši znacaj ovog skupa, koji se održava u godini kada se obeležava 170 godina od Teslinog rođenja.

Foto: Tesla Spirit Award

Teslina vizija

Središnji dogadaj konferencije održan je u hotelu "Nujorker", gde su izloženi radovi naučnika i istraživaca koji svojim angažmanom promovišu Teslina dostignuća. Teme su se fokusirale na Nikolu Teslu u obrazovnom sistemu, "Teslina vizija čovecanstva buducnosti i njegovi pronalasci", i "Očuvanje i promocija Teslinog lika i dela".

Posebnu pažnju privukla je dodela Tesla Spirit Award nagrada, koje su ove godine otišle u ruke pojedincima koji su doprineli očuvanju Teslinih ideja i vrednosti. Među dobitnicima su se našli i dr Radmila Lukian, koja je nagrađena za izuzetan doprinos u primeni Teslinih principa u regenerativnoj medicine. Lukian je svetski priznati dermatolog i pravi ambasador Srbije. Nataša Jakovljević, međunarodni savetnik za medije dobila je prestizno priznanje Tesla Spirit Award. Internacionalni direktor Teslinh klubova Jadranko Danilović takođe je dobitnik nagrade koji nesebično promovise i spaja Teslin narod u svetu. Nagrada je dodeljena i predstavnicima opstine Prijepolje, koja je predstavljena kroz prezentaciju gde se govorilo o potencijalu Prijepolja kao mesta gde se kulturno nasleđe Tesle prirodno povezuje sa savremenim turističkim razvojem.

Foto: Privatna arhiva

Oslikavanje vrednosti