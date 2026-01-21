Slušaj vest

Flojdov fića se vratio kući! Akcija Čede Brkića, naseg proslavljenog automobilisičkog asa i Kurira se nastavlja.

Čuveni fića iz kultnog filma Nacionalna klasa koji se nalazi u veoma lošem stanju, prevezen je iz Beograda u Kragiujevac gde će biti u potpunosti renoviran.

Foto: Kurir

- Drago mi je sto se fića posle toliko godina vratio kući u Kragujevac. Planiramo da sve bude gotovo do Đurđevdana, kada ćemo premijerrno provozati auto za čijim volanom je bio glavni junak filma Branimir Mitrović Flojd odnosno legendarni glumac Dragan Nikolić - kaže za Kurir Brkić koji je odvezao čuvenog fiću na remont.

Foto: Kurir