Slušaj vest

Flojdov fića se vratio kući! Akcija Čede Brkića, naseg proslavljenog automobilisičkog asa i Kurira se nastavlja.

Čuveni fića iz kultnog filma Nacionalna klasa koji se nalazi u veoma lošem stanju, prevezen je iz Beograda u Kragiujevac gde će biti u potpunosti renoviran.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 6.51.55 PM.jpeg
Foto: Kurir

- Drago mi je sto se fića posle toliko godina vratio kući u Kragujevac. Planiramo da sve bude gotovo do Đurđevdana, kada ćemo premijerrno provozati auto za čijim volanom je bio glavni junak filma Branimir Mitrović Flojd odnosno legendarni glumac Dragan Nikolić - kaže za Kurir Brkić koji je odvezao čuvenog fiću na remont.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 6.50.10 PM (1).jpeg
Foto: Kurir

Podsetimo, nedavno je Čeda Brkic je posetio redakciju Kurira i glavnom uredniku Rajku Nediću poklonio poster iz filma i tako simbolično najavio početak zajedničke akcije sređivanja automobila. Tako bi poslednji sačuvani, od ukupno pet "fića" korišćenih za snimanje kultnog filma Nacionalna klasa kojije u veomalošem stanju, mogao uskoro da se "vrati u život".

Ne propustiteDruštvoNacionalna klasa: Flojdov fića ide na remont u Kragujevac, jedna od kaciga iz kultnog fima u Kuriru!
Kaciga.jpg
DruštvoSastanak povodom akcije Kurira "Obnovimo fiću Flojd": Prva faza - transport legendarnog fiće iz Nacionalne klase do garaže
WhatsApp Image 2025-11-29 at 9.59.04 PM.jpeg
DruštvoNACIONALNA KLASA: Kurir i čuveni automobilista Čeda Brkić vraćaju Flojdovog "fiću" u život! (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2025-11-22 at 6.50.10 PM (1).jpeg
AutoOvaj auto bio je simbol lepih vremena: Čuveni "Fića" imao je glavnu ulogu i u filmu, mogao je da ga priušti svako, a evo koliko je koštao
Fića 2.jpg