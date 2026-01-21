Akcija Čede Brkića i Kurira: Flojdov fića se vratio kući, na remont u Kragujevac!
Flojdov fića se vratio kući! Akcija Čede Brkića, naseg proslavljenog automobilisičkog asa i Kurira se nastavlja.
Čuveni fića iz kultnog filma Nacionalna klasa koji se nalazi u veoma lošem stanju, prevezen je iz Beograda u Kragiujevac gde će biti u potpunosti renoviran.
- Drago mi je sto se fića posle toliko godina vratio kući u Kragujevac. Planiramo da sve bude gotovo do Đurđevdana, kada ćemo premijerrno provozati auto za čijim volanom je bio glavni junak filma Branimir Mitrović Flojd odnosno legendarni glumac Dragan Nikolić - kaže za Kurir Brkić koji je odvezao čuvenog fiću na remont.
Podsetimo, nedavno je Čeda Brkic je posetio redakciju Kurira i glavnom uredniku Rajku Nediću poklonio poster iz filma i tako simbolično najavio početak zajedničke akcije sređivanja automobila. Tako bi poslednji sačuvani, od ukupno pet "fića" korišćenih za snimanje kultnog filma Nacionalna klasa kojije u veomalošem stanju, mogao uskoro da se "vrati u život".