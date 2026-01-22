U 03.53 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2.4 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Šid.
NOĆAS SE DOBRO ZALJULJALO U OVOM GRADU U SRBIJI! Registrovan zemljotres od 2,4 po Rihteru!
Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na III stepena Merkalijeve skale.
Zemljotres u Šidu Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije
Kurir.rs/Seismo.gov.rs
